屏東市區登革熱群聚 千禧公園插黃旗警示民眾散步需防蚊

登革熱疫情持續，屏東縣府衛生局表示，今天新增1例本土登革熱病例，累計26例。其中上周新增3例個案疫調發現居住地、工作地相近，且常在屏東市千禧公園周邊活動，並在公園發現孳生孑孓，提醒民眾晨昏運動散步更要多加防範，縣府在公園周邊插黃旗，呼籲民眾務必加強自身防蚊措施，清除家戶內外積水容器。

衛生局表示，26例確診病例分布在萬丹鄉19例、屏東市4例、潮州鎮2例及竹田鄉各1例。屏東市新增3例居住地及工作地相近，發病日間隔小於14日，符合群聚定義，屏東市公所8月25日成立市級指揮中心，並由市長周佳琪擔任指揮官討論各項防治措。

衛生局表示，考量千禧公園為縣民常聚集活動的場域，且公園內發現積水容器，除加強公園孳清與防治，也於千禧公園插旗警示，提醒民眾前往該區域活動應穿著淺色長袖、長褲，晨昏時刻是蚊子活動力較強，更要做好防蚊措施，減少被蚊蟲叮咬機會，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。

衛生局指出，疫情發生地區執行必要化學防治工作，在於快速消滅帶病毒的病媒蚊，有效防止社區疫情擴散，籲請民眾收到通知後，依通知單上的說明配合政府執行化學防治工作，包括將餐具、食物及衣服等物品收妥，關閉火源及電源，飼養水生動物魚缸加蓋且關閉打氣或移出戶外等；噴藥時門窗緊閉，人及寵物須離開；噴藥完1小時後經過適當通風後再進入屋內，戶外噴藥時也請遠離噴藥地點。