淨零永續城市圓桌會議 陳其邁盼發展更多永續方案

「瑞典+台灣綠色轉型聯盟」與高市府共同舉辦的「2023淨零永續城市圓桌會議」今天在高雄舉行；市長陳其邁出席表示，盼瑞典模式及高雄經驗可發展出更多創新、永續方案。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處與瑞典在台企業在2021年共同成立「瑞典+台灣綠色轉型聯盟」，簽署減碳宣言協助台灣達成2050淨零排碳目標，今天並與高市府在高雄洲際酒店共同舉辦「2023淨零永續城市圓桌會議」。

陳其邁出席致詞表示，台灣與瑞典除了推動綠色能源、性別平等、婦女經濟賦權等議題，在人類當前最迫切的氣候變遷議題與各方面合作也正逐漸加速深化中。

陳其邁表示，瑞典是全球最早課徵碳稅，也是碳稅最高的國家，對於減碳有非常豐富經驗，而瑞典經驗對高雄而言非常具有激勵作用；高市府也與民間企業成立產業淨零大聯盟，期待瑞典與產業淨零大聯盟能進一步提升台灣減碳技術。

陳其邁指出，高雄一直是台灣重要的重工業城市，今年也通過淨零城市管理自治條例；另外，台灣日前也成立碳權交易所且總公司就設立在高雄，將建立完整減碳產業鏈，希望瑞典模式、高雄經驗可發展出更多創新、永續方案。