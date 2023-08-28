凱旋夜市糾紛 陳其邁喊話坐下來談不然就撤照

高雄凱旋夜市經營權糾紛未歇，今天上午雙方人馬因斷電爆發肢體衝突，有人受傷送醫。高雄市長陳其邁說，如雙方短期間內沒談好就撤照，不排除輔導新業者進駐，保障攤商權益。

負責管理凱旋夜市的元凱資產公司股東之間糾紛不斷，元凱公司與管理員許芳瑞、股東間各執一詞，影響攤商營運。元凱公司今早委由台電至夜市斷電，雙方推擠爆發衝突，警方介入才化解糾紛。

陳其邁今天接受媒體聯訪時說，已要求經發局邀集雙方坐下來談，短期間沒有談好就撤照，保障攤商的權利；也不排除市府輔導第3家業者進駐，「講不好就請離開」。

前鎮分局指出，獲報台電鳳山區新供課，今早率員至凱旋夜市要執行斷電，加派人力在現場安全維護。

斷電過程中，元凱公司現場管理員與凱旋夜市管理方許芳瑞發生拉扯，警方當場使用辣椒水實施強制力制止、區隔兩造雙方，許芳瑞的手臂遭鐵架刮傷，警方現場立即協助送醫，許芳瑞也說，要先行就醫後再派出所提告，全案後續依傷害罪嫌函請偵辦。

高雄市經發局今天指出，凱旋夜市業者雙方私權爭議已影響攤商營業權益，違反高雄市攤販臨時集中場管理自治條例規定，經發局已依該條例24條規定裁罰，可處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

經發局表示，已邀集雙方進行協調改善，將持續督導業者，若狀況仍未改善並影響攤商權益。除提供攤商法律諮詢外，不排除依照自治條例廢止業者經營許可並通知台糖終止契約，後續規劃輔導第3方擔任經營單位，以保障攤商經營權。

凱旋夜市糾紛延燒數月，元凱公司指出，凱旋夜市（含夜市、跳蚤市場等）是元凱公司向台糖承租土地，元凱公司是合法權利人，先前與許芳瑞的租約已終止，許芳瑞無權處理該場地。

元凱公司日前也透過律師證實，夜市因重新規劃，自8月17日起封閉場域並斷電暫停營業，恢復時間尚未確定。

許芳瑞則表示，自己與元凱公司有正式合約，元凱公司違法片面終止合約，擅自斷電更是罔顧攤商權益。