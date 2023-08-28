高雄新增7本土登革熱病例 開學在即 陳其邁視察校園防疫

開學在即，高雄登革熱疫情拉警報，今天新增7例本土登革熱病例。市長陳其邁市長今天到中山國中關心校園登革熱防疫準備工作，請學校落實登革熱防治，確保師生安心上學。

陳其邁表示，高雄市今天新增7例本土登革熱個案，加上之前的102例，累計109例。新增的2例有明顯的外縣市活動史，另在大寮後庄有群聚感染，今天早上已進行環境大掃除，希望能把孳生源消除，降低病媒蚊的密度，減少傳播風險。

陳其邁說，這幾天雨下下停停，常常完成清消後又下雨，又得再來一次，這種可能會不斷的反覆，所以市府也針對一些熱區持續關注，已有控制。依據過去防治的經驗，開學時通常都會有一些上升趨勢，市府趁著開學前，結合社區一起進行大掃除。

教育局長謝文斌表示，已函請各校開學時要多加留意自東南亞等高風險地區返校的師生，倘有發燒、頭痛、出疹等症狀，請學校能夠多加關懷。師生若有發燒、頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，須立即通報轄區衛生所及校安通報，以降低疫情擴散風險，共同營造校園安全衛生的學習環境。

中山國中校長尹昱文說，因應登革熱疫情，校內專責人員立即成立登革熱防治小組，於開學前全校總動員進行校園環境整頓。開學第一周將利用全校性集會、班級群組、跑馬燈與海報圖卡等多元管道，向親師生宣導防疫工作。