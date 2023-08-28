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船仔貓特展扭蛋1週完售 屏縣府：補貨9月初抵台

中央社／ 屏東縣28日電

日本當代藝術家矢延憲司台灣首檔個展「船仔貓屏東展」，在看海美術館展出，縣府引進日本官方5000顆船貓扭蛋，1週就被扭空；縣府今天表示，已補貨追加，預計9月初抵台。

矢延憲司台灣首檔個展選在最南端的車城看海美術館，原本藝術家與主辦單位擔心地點偏遠沒有人潮，沒想到開幕首日就大排長龍，看展人潮、車潮絡繹不絕，不少外縣市民眾專程來看作品，甚至有人已2刷、3刷。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「船仔貓」特展人氣爆棚，連帶周邊商品也暢銷，最搶手的就是船貓扭蛋，引進3款與日本同步販售，不少人一買就是好幾顆，希望3款全部蒐集齊全，未料19日開幕至25日，5000顆扭蛋就扭完。

另外，最新1期出版縣刊Amazing Pingtung封面採用船仔貓，也成為遊客蒐集目標，看海美術館旅遊服務中心陳列200本，一上架全數搶空。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，由於買不到扭蛋的民眾頻頻扼腕，詢問度高，已緊急連絡日方追加補貨，預計最快9月初抵台再度上架，滿足需求；「船仔貓」特展至今年11月19日。

縣府指出，看海美術館位於車城鄉海口港，原本是個落寞漁港，帶入藝術元素，短短幾年內轉身為「落山風之吹風看海地」，閒置的候船室變成美術館，從落山風藝術季到年度藝文特展，已成為南台灣重要藝術旅遊景點。

美術館 屏東縣政府 日本

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