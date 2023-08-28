屏東涼夏祭吃冰看焰火 還有7米高「巨型剉冰機」

抓住夏天尾巴，屏東縣府今年首度推出「2023屏東涼夏祭」，9月2、3日下午2時至晚間9時，在屏東縣民公園舉辦，有最COOL冰品市集，邀請在地冰品店家參與，有限時「呷冰大賽」，還有推出7米高的「巨型剉冰機」，9月2日晚間還有限定焰火秀，吃冰看焰火，感受夏日涼風。

交旅處指出，屏東涼夏祭活動精彩可期，有限時「呷冰大賽」、「涼夏小遊戲」、「冰紛好時光」感受古早味冰品、7米高「巨型剉冰機」、「魔術秀」、「泡泡秀」，9月2日晚間限定夏祭焰火秀等精彩演出，「呷冰大賽」已報名近9成，最短時間內吃完將有機會獲5000元的獎金。

交旅處表示，邀請冰店包括傳統剉冰、綿密雪花冰、可口冰淇淋等，現場也有樂齡親子系列活動，帶著小孩參與好玩益智的「涼夏小遊戲」、「奇幻魔術秀」、「夢幻泡泡秀」、「樂團演出」、「冰上遊憩區」，大人還能前往「冰紛好時光」，一同進入時光隧道，探索「故事冰菓室」的文化故事，喜愛吃冰的朋友更不能錯過「呷冰大賽」。

現場設置1座「巨型剉冰機」，將古早味放大再放大，高達7米的剉冰機，透過特效機具不定時噴出水霧，營造製作冰品時的真實感，讓人忍不住停下腳步拍照合影，活動期間現場還有「集冰卡」活動，集滿3間不同攤商，即可獲得紀念品1份，每日限量500份，換完為止，快帶著全家作伙來吃冰消暑。