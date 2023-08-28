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社福微型保險加碼至50萬 馬公弱勢逾千人受惠

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖馬公市公所今天舉行社福慈善團體加碼微型保單，以及基因公司捐贈快篩試劑聯合記者會。初估設籍馬公市弱勢族群，微型保險獲加碼20萬元，保障達50萬元，約1100人受惠。

今天這項善行義舉，包括「嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會」理事長蔡承宗，以及「亞洲基因科技股份有限公司GTP實驗室」經理張楷煒等人出席，馬公市長黃健忠代表弱勢族群致贈感謝狀表達謝意。

黃健忠致詞表示，秉持「公所預算有限，民間資源無窮」理念，強化公所與私部門合作，除減輕公所財政負擔並提升施政品質，更有效整合並引入公私資源。這次將原有澎湖縣政府微型保險新台幣30萬元保額，「加碼」20萬元，讓馬公市弱勢群體享有完整50萬元微型保險保障。

在馬公市公所完成造冊後，所有費用由嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會和財團法人朴子配天宮文教基金會全額承擔，這次投保約1100位馬公市民受惠。

另外，馬公市公所爭取醫療資源挹注，引進亞洲基因科技股份有限公司在今天記者會中捐贈，包括登革熱、新型冠狀病毒、幽門螺旋桿菌等快篩試劑。

為發揚「樸仔媽」聖慈母德，樸愛世人精神，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會以行動響應滿足弱勢群體需求，已在新北市、嘉義縣、高雄市提供微型保險。今天活動擴大捐贈至馬公市，針對設籍馬公市低收入戶、中低收入戶，以及身心障礙領有生活補助者投保微型保險。

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