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國境解封產生旅遊排擠效應 屏東暑假住房率平均掉2成

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國境解封產生旅遊排擠效應，屏東縣今年暑假住房率掉2成，縣府推旅遊補助、赴國外吸客，預估明年觀光人潮將回復過往榮景。圖／本報資料照
國境解封產生旅遊排擠效應，屏東縣今年暑假住房率掉2成，縣府推旅遊補助、赴國外吸客，預估明年觀光人潮將回復過往榮景。圖／本報資料照

這周三全台各國小、國中與高中就要開學，疫後首個暑假正式結束，屏東今年住房率較疫情期間少約2成，有觀光業者評估應是受國境解封衝擊，「大家都悶了3年」，造成國旅人潮趨於平淡，而縣府為因應下跌的國旅市場，暑假前舉辦國旅論壇推廣屏東旅遊，再推55住宿優惠專案，及國外旅行團獎勵方案等，交旅處預計明年國旅將回復過往榮景。

屏東縣今年暑假平日住房率為61.9%，假日為69.6%，高峰達73%。屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，今年暑假住房率在7月達高峰，周末都滿房，但較疫情期間同期少約1至2成，「以前旅客要2個月前訂才訂得到，現在不用了」。

她說，國旅人潮減少是台灣整體普遍現象，一部分是大陸尚未開放陸客組團來台觀光旅遊，再者，疫情解封國外旅遊人數增加，大量旅客出國，造成國內旅遊人數下降。

小琉球觀光發展協會理事長許博翰指出，今年島內住房率確實降低，平均少4成5左右。另有蔡姓業者認為，除上述因素，還有受到颱風、暴雨以及農曆七月份的影響，船班停駛造成遊客退房，氣候不佳也無法吸引人潮，再加上年長者可能會因為傳統信仰反對家人到海邊玩水，種種原因綜合造成今年國旅有這樣的落差。

面對國旅市場下跌，林淑敏有信心地說，維持自身旅遊品質，配合政府觀光政策，多管齊下，國旅會復甦，「明年會愈來愈好，不必擔心」。

交旅處表示，歷經3年的疫情封控，已預測今年台灣將出現大量出國潮，產生旅遊排擠效應，造成國旅人次下降，因此在4月邀全國觀光業者到屏東參加國旅論壇推廣地方旅遊，也於8月推出國人「55住宿」優惠專案，促進國內旅遊景氣。

同時向外拓展，提出國外旅行團來屏東獎勵方案，搭配出國參與旅展及辦理國外推介會，如泰國、韓國、日本、新加坡等，並邀請國外網紅到屏東踩點，推廣地方知名度。

交旅處預估，在沒重大因素影響下，國旅在明年將回復過往榮景。後續將持續規畫新景點、強化服務設施、提升業界品質輔導。

屏東縣

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