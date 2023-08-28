高雄小一新生開學禮物 民間集資200萬元贈英文圖解字典
為協助小一新生增進雙語學習能力與動能，高雄在地企業董事長李宗銘邀愛心企業共同響應，集資200萬元贈送高雄市小一新生英文圖解字典，今天在新上國小舉行捐贈活動，助攻高雄英語教育向下扎根，嘉惠高雄市近2萬1千名小一新生。
新學期開學，高雄市教育局重視「英語」、「數位」、「國際」、「雙語」等教育主軸，協助培養學生接軌國際視野，尤其在小一新生入學起，即開始將雙語、數位學習導入課堂，銜接生生用平板與普及雙語、英語教學。
教育局表示，高雄幅員廣大，受到區域文化發展、家庭經濟收入影響，兒童對於英語基礎聽說讀寫能力明顯有差異，加大教師教學的難度。左營區新上國小家長會長、愛美語國際文教機構創辦人李宗銘，邀請高雄市家長會長協會、高雄市童軍會及許多企業與熱心教育人士共同響應，從研發、印刷、發送一手包辦，送給今年高雄市小一新生英文圖解字典。
小一新生英文圖解字典由愛美語國際文教機構總經理李瓔芷操刀，協助內容整編、數位連結，讓教材更貼近當代學習樣態。將有趣的小一英文圖解字典，加入即時點讀發音、掃描上網連結發音互動等功能，讓這本教材更有趣，吸引兒童自學。
李宗銘表示，自己孫子也在就讀小學，所以看到高雄孩子一起成長，是很開心的事情，期待這本英文圖解字典對啟發學童英語學習興趣，增進學童自學能力，相信發揮關鍵學習影響。
李宗銘同時也是新高雄紅十字會會長、高雄大學校友總會理事長、中華民國童軍會社區委員會顧問等職務，發現城鄉發展、家庭經濟影響，是導致許多兒童無法在生活中自然浸潤英語學習，尤其當國小第一堂英語課鐘聲響起時，就是拉鋸戰的開始，在入學前可能就落後其他人。他將企業研發的英語數位學習APP商用付費平台，免費提供帳號給部分學校，讓全校學童在家上網學習英語，得到了極大的回響。
教育局副局長黃盟惠主持高雄市小一新生英文圖解字典頒贈感謝狀儀式與座談會，她表示，高雄市積極整合所有源與部門，讓「雙語」與「數位」推動效果加乘，感謝出版業界、家長團體、童軍服務與企業熱心助攻。
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