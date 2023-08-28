高雄小一新生開學禮物 民間集資200萬元贈英文圖解字典

為協助小一新生增進雙語學習能力與動能，高雄在地企業董事長李宗銘邀愛心企業共同響應，集資200萬元贈送高雄市小一新生英文圖解字典，今天在新上國小舉行捐贈活動，助攻高雄英語教育向下扎根，嘉惠高雄市近2萬1千名小一新生。

新學期開學，高雄市教育局重視「英語」、「數位」、「國際」、「雙語」等教育主軸，協助培養學生接軌國際視野，尤其在小一新生入學起，即開始將雙語、數位學習導入課堂，銜接生生用平板與普及雙語、英語教學。

教育局表示，高雄幅員廣大，受到區域文化發展、家庭經濟收入影響，兒童對於英語基礎聽說讀寫能力明顯有差異，加大教師教學的難度。左營區新上國小家長會長、愛美語國際文教機構創辦人李宗銘，邀請高雄市家長會長協會、高雄市童軍會及許多企業與熱心教育人士共同響應，從研發、印刷、發送一手包辦，送給今年高雄市小一新生英文圖解字典。

小一新生英文圖解字典由愛美語國際文教機構總經理李瓔芷操刀，協助內容整編、數位連結，讓教材更貼近當代學習樣態。將有趣的小一英文圖解字典，加入即時點讀發音、掃描上網連結發音互動等功能，讓這本教材更有趣，吸引兒童自學。

李宗銘表示，自己孫子也在就讀小學，所以看到高雄孩子一起成長，是很開心的事情，期待這本英文圖解字典對啟發學童英語學習興趣，增進學童自學能力，相信發揮關鍵學習影響。

李宗銘同時也是新高雄紅十字會會長、高雄大學校友總會理事長、中華民國童軍會社區委員會顧問等職務，發現城鄉發展、家庭經濟影響，是導致許多兒童無法在生活中自然浸潤英語學習，尤其當國小第一堂英語課鐘聲響起時，就是拉鋸戰的開始，在入學前可能就落後其他人。他將企業研發的英語數位學習APP商用付費平台，免費提供帳號給部分學校，讓全校學童在家上網學習英語，得到了極大的回響。