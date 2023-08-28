快訊

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

郭台銘宣布參選 游淑慧引老殘遊記嘆「人人營私則天下大亂」

防止登革熱！地下室雜物積水清40噸垃圾 屏縣府開罰4件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供

本土登革熱疫情日益嚴峻，屏東縣已有社區爆發本土登革熱群聚感染，縣府衛生局通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，發現建築物公共空間及地下室堆積雜物、垃圾及積水等，對未善盡管理維護之責，縣府均依違反公寓大廈管理條例處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

屏縣府城鄉發展處指出，對於屏東市某公寓大廈堆置雜物及積水等行為，經發文通知並張貼公告限期移除清理，屆期未改善依法強制清除，今年8月21日依法開罰予行為人或建築物所有人，並於隔日偕同10名清潔人員及屏東市公所清潔隊，花1天強制清除雜物及積水等作業，出動17噸垃圾車2.5車次、3.5噸及2.5噸各別1車次，累積清理40噸一般垃圾。

衛生局表示，屏東縣本土登革熱至28日累計25例，萬丹鄉、屏東市出現群聚，針對孳生源查核已經開2張罰單，各開罰3千元、20張勸導單。 

縣府城鄉發展處呼籲，加強公寓大廈環境衛生清潔，防止本土爆發登革熱疫情，請住戶加強社區環境維護，清除可能孳生蚊蟲的地方。也請確保地下室和其他共用部分的堆置雜物及積水被清除，以減少蚊蟲孳生的機會，讓社區共同抵禦登革熱疫情的爆發。

防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供
防止登革熱，屏東市某公寓地下室堆積雜物還積水，縣府強制清除並開罰，清出40噸垃圾。圖／屏東縣府提供

屏東縣 登革熱

延伸閱讀

苗縣出現第2例本土登革熱 今啟動孳生源清除防治作業

登革熱疫情持續攀升 宜蘭縣重點清理校園積水迎接開學

屏東4處公寓堆積雜物 縣府開罰並清出40噸垃圾

山上國小新校舍啟用 後天開學放颱風假？南市府：颱風、登革熱雙重挑戰

相關新聞

全台最年輕！澎湖縣議長改選 33歲新科議員陳毓仁勝出

澎湖縣6連霸議長劉陳昭玲因案日前請辭議長職務，澎湖縣議會今天重新改選，由國民黨新科議員陳毓仁以9票勝出，成為澎湖及全台自...

防止登革熱！地下室雜物積水清40噸垃圾 屏縣府開罰4件

本土登革熱疫情日益嚴峻，屏東縣已有社區爆發本土登革熱群聚感染，縣府衛生局通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，發現...

蘇拉颱風預測直撲南台灣 屏東縣府提醒農友提早因應

蘇拉颱風接近，經多國預測其路徑直撲南台灣，屏東沿海空曠地區將有較強陣風及降雨，屏東縣長周春米指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公...

屏東4處公寓堆積雜物 縣府開罰並清出40噸垃圾

國內本土登革熱疫情嚴峻，屏東已發生社區群聚感染，縣府發現有4處未成立管理委員會公寓大廈的地下室堆積雜物與積水，已開罰並強...

高峰期達600公頃！嚴重缺工 恆春洋蔥面積僅剩348公頃

恆春半島因得天獨厚的地理環境，種植的洋蔥具高甜味、耐貯藏等特色，成為當地重要經濟作物，高峰時期栽培面積高達600公頃，但...

屏東17家文創品牌 首度進軍東京國際禮品展

為協助屏東文創產業拓銷海外市場，屏東縣政府將帶領17家品牌業者前進日本，參加9月登場的「2023秋季東京國際禮品展」，參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦