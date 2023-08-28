防止登革熱！地下室雜物積水清40噸垃圾 屏縣府開罰4件

本土登革熱疫情日益嚴峻，屏東縣已有社區爆發本土登革熱群聚感染，縣府衛生局通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，發現建築物公共空間及地下室堆積雜物、垃圾及積水等，對未善盡管理維護之責，縣府均依違反公寓大廈管理條例處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

屏縣府城鄉發展處指出，對於屏東市某公寓大廈堆置雜物及積水等行為，經發文通知並張貼公告限期移除清理，屆期未改善依法強制清除，今年8月21日依法開罰予行為人或建築物所有人，並於隔日偕同10名清潔人員及屏東市公所清潔隊，花1天強制清除雜物及積水等作業，出動17噸垃圾車2.5車次、3.5噸及2.5噸各別1車次，累積清理40噸一般垃圾。

衛生局表示，屏東縣本土登革熱至28日累計25例，萬丹鄉、屏東市出現群聚，針對孳生源查核已經開2張罰單，各開罰3千元、20張勸導單。