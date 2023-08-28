蘇拉颱風預測直撲南台灣 屏東縣府提醒農友提早因應

蘇拉颱風接近，經多國預測其路徑直撲南台灣，屏東沿海空曠地區將有較強陣風及降雨，屏東縣長周春米指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，儘速彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

農業處長鄭永裕呼籲，農漁民密切注意新聞媒體所發布天氣動態，並善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝受損照片提供公所彙整農作物災損情況，另外在低窪、易淹水蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

農業處提醒，漁業部分，檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。