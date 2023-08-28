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屏東4處公寓堆積雜物 縣府開罰並清出40噸垃圾

中央社／ 屏東縣28日電
國內本土登革熱疫情嚴峻，屏東縣衛生局稽查通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，其公共空間及地下室堆積雜物、垃圾並積水，已開罰並強制清理出40噸垃圾。（屏東縣政府提供） 中央社
國內本土登革熱疫情嚴峻，屏東縣衛生局稽查通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，其公共空間及地下室堆積雜物、垃圾並積水，已開罰並強制清理出40噸垃圾。（屏東縣政府提供） 中央社

國內本土登革熱疫情嚴峻，屏東已發生社區群聚感染，縣府發現有4處未成立管理委員會公寓大廈的地下室堆積雜物與積水，已開罰並強制清理出40噸垃圾。

屏東衛生局稽查通報屏東市有4處未成立管理委員會的公寓大廈，發現建築物公共空間及地下室堆積雜物、垃圾及積水，縣府針對未善盡管理維護之責，均依違反公寓大廈管理條例處以新台幣3000元至1萬5000元以下罰鍰。

縣府今天發布新聞稿表示，遭到開罰的公寓大廈堆置雜物及積水等行為，經通知並張貼公告限期移除清理，但卻屆期未改善，21日依法開罰行為人或建築物所有人，並於隔天偕同清潔人員10名及屏東市公所清潔隊，花1天進行強制清除雜物及積水等作業，出動17噸垃圾車2.5車次、3.5噸及2.5噸各別1車次，累積清理40噸一般垃圾。

城鄉發展處呼籲，為加強公寓大廈環境衛生清潔，防止本土登革熱疫情，住戶應加強社區環境維護，清除可能孳生蚊蟲的地方，讓社區共同抵禦登革熱疫情發生。

屏東 登革熱

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