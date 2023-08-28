蘇拉颱風近逼南台灣 屏東縣府籲加強農漁防範

颱風蘇拉預計週三起影響南台灣，屏東縣政府今天呼籲，加強農漁防範，不耐雨害葉菜要用塑膠布覆蓋、果樹類9分熟就要採收、養殖池要留意水量及發電機是否正常。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，農漁民密切注意天氣動態，並善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝受損照片提供公所彙整農作物災損情況，在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施。

縣府農業處長鄭永裕指出，不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；果樹類則是9分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時養殖物流失；海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失；畜牧業部分，注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

屏東縣長周春米強調，已指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，若有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，儘速彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，減輕農民經濟負擔。