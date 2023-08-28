玩具、家電獲新生…維修職人巡迴檢修 高雄開跑

高雄市環保局推動「維修代替丟棄」，從垃圾源頭減量，資源再利用，「維修職人巡迴車」昨天開跑，深入各區、校園、社區活動中心及偏鄉地區，藉由檢修服務賦予二手玩具及小家電新生命，延長使用周期，市民送修後直言「省錢又環保」。

高雄市環保局長張瑞琿表示，「定點檢修」服務邁入第5年，其實許多市民家中都有堪用物品，只要稍加修補或更換零件及可繼續使用，環保局提供檢修服務，鼓勵民眾「以維修代替丟棄」，達成垃圾源頭減量目標，環保局也結合民間維修達人及志工為市民服務。

「蘇爸玩具醫院」院長蘇顯榮說，經多年宣導，民眾惜物愛物觀念漸長，送來維修物愈來愈多，像電扇、電鍋、吹風機、快煮壺、烤箱、微波爐等，多數只要清潔、更換零件即可恢復正常。

鳳山區陳姓婦人笑著說，家中電風扇卡住許久不會轉，孩子都說壞了、有意淘汰丟棄，她覺得可惜，送來維修後已恢復正常，真的是省錢又環保。

環保局表示，維修職人定點檢修還有多場次服務，今日旗山糖廠社區發展協會；8月29日大樹龍目社區發展協會；9月5日杉林區四平老人協進會；9月9日鳳山區瑞興里活動中心；9月13日大寮中庄社區發展協會；9月19日阿蓮社區發展協會，時間都是上午9時30分到中午12時30分。