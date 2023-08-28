東片社區時間銀行 存「寶時券」換工

屏東縣內埔鄉東片社區志工2年前籌組「時間銀行」，發行虛擬時間貨幣「寶時券」，會員們將服務時數存起來，換取所需服務，發展多元互助包括代購、開設英文讀書會、剪檳榔、以物換物等，展現農村換工精神還辦研討會，吸引鄰近鄉鎮觀摩取經。

「你可以幫我嗎？我可以幫你！」東片社區時間銀行計畫主持人姜福慧說，透過時間銀行組織，會員透過技能服務或交換各取所需，用「寶時券」點數時間貨幣來進行交易，為紀錄服務時間留下憑據。

姜福慧說，時間銀行推動2年多，會員人數217人，互助類型包括簡易水電修繕、才藝教學、代購外送、割草等，讓人與人交流多了溫度，除用LINE群組運作，團隊志工也寫程式網頁，建立數位平台。

農莊主人倪男表示，農莊每月需整理草皮，只要提出「打草」需求，在時間銀行媒合有興趣農友工作、交換1張寶時券；倪男也英語口說專業開設英語讀書會，也可以水果交易寶時券。他說，「每個人提供不同專業，交換知識與能力，讓社會變得不一樣」。

萬巒鄉長林國順說，時間銀行其實是落實生活實踐，未來鄉內萬巒村、萬全村、萬和村都可推動。

屏東大學社會發展系助理教授陳馥瑋說，時間銀行雖是歐洲的概念，鄉村推行就是農村換工概念，長輩很容易理解，這與循環經濟有很大關聯，重視互助合作，也能促進鄰里交流。