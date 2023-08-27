屏東夏日狂歡祭1個半月湧150萬人次 今閉幕因雨取消
為期一個半月屏東夏日狂歡祭今天畫下句點，活動開幕至今逾150萬人次入園，今下午因強烈雨勢不斷，讓原本加碼規畫風神寶寶兒童劇團及波蘭的木偶診所劇院宣布取消，讓許多遊客直呼可惜，但也表示，今年的夏日活動精彩豐富，家中孩童玩得不亦樂乎，相約明年見。
縣府傳播暨國際事務處表示，許多民眾一早全家出動參與，不料午後雲層增厚，當表演團隊完成彩排準備演出，天空突下起滂沱大雨，經與演出團隊討論，雖都希望能演出，可惜雨勢不斷，最後只能取消表演，縣府團隊對於專程到場欣賞演出的遊客們感到抱歉，但表示未來有機會一定會再邀請表演團隊到屏東演出。
傳播處表示，夏日狂歡祭邁入第二屆，去年在東港或今年在潮州，都成功藉由活動舉辦吸引大批遊客前往。本次活動與去年同期潮州林後四林平地森林園區入園人數相比，更暴增17倍，創下入園人數新高外，帶動城鎮觀光人潮及經濟效益，感謝跨局處橫向合作，更謝謝農業部林業及自然保育署屏東分署的全力協助，讓活動順利開展。
傳播處說，接下來正如火如荼規畫2023屏東聖誕節、2023落山風藝術季及2024屏東燈節活動等活動，想了解活動相關訊息，可至「縣長周春米」臉書、「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。
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