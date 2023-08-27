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強颱蘇拉逼近台灣！周春米臉書籲防颱 人在歐洲考察將提前返台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今傍晚在臉書發文提醒要做好防颱整備。周春米人正在歐洲考察行程，將提前30日清晨返台。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米今傍晚在臉書發文提醒要做好防颱整備。周春米人正在歐洲考察行程，將提前30日清晨返台。圖／取自周春米臉書

強颱蘇拉來襲，中央氣象局預估周三（30日）到周四（31日）離台灣最近，最快明晚發布海警、周二（29日）發布陸警，颱風穿過南台灣機會大，東南部首當其衝。人在歐洲考察的屏東縣長周春米今傍晚在臉書發文，提醒縣民做好防颱整備，也宣布30日清晨將提前返台。

屏東縣長周春米8月22日率領文化處長吳明榮、環保局長顏幸苑、交旅處長黃國維、工務處長楊慶哲等人縣府團隊到荷蘭、法國、比利時公務考察，10天考察行程，預定8月31日早上回台，但因受到颱風影響，周春米昨已緊急更改班機時間，周春米將提前回台，預計30日早上7點回到台灣。

蘇拉颱風接近，屏東全面防颱！」周春米今傍晚在臉書發文提醒，蘇拉颱風已增強為強烈颱風，路徑持續朝台灣接近，後續對屏東可能造成威脅，縣府團隊全面啟動防颱作業！請海上船隻作業注意安全，沿海鄉鎮留意長浪發生，農漁民做好排水措施，戶外招牌等物品務必固定。縣府團隊隨時監控颱風動態，請鄉親留意最新颱風資訊，一起落實防颱整備！

縣府發言人鄞鳳蘭說，縣長雖人在國外，持續掌握颱風動向，也做出相關指示，明天一早消防局、氣象團隊等會向副縣長黃國榮說明颱風最新動向，也會持續回報給縣長。

國民黨縣議員陳揚說，縣長是屏東大家長應儘早回台坐鎮，若颱風來襲，首長不在，很容易會被檢討。且現在正值汛期、颱風、雨季，他會盡量避免這段時間出國。

強颱蘇拉來襲，中央氣象局預估周三（30日）到周四（31日）離台灣最近，最快明晚發布海警、周二（29日）發布陸警，颱風穿過台灣南端機會大，東南部更首當其衝。圖／取自中央氣象局網站
強颱蘇拉來襲，中央氣象局預估周三（30日）到周四（31日）離台灣最近，最快明晚發布海警、周二（29日）發布陸警，颱風穿過台灣南端機會大，東南部更首當其衝。圖／取自中央氣象局網站

蘇拉颱風 周春米

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