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高雄本土登革熱逾百例 左營等5處列高風險區

中央社／ 高雄27日電

高雄市本土登革熱病例逾百，今天新增7例，分別位於大寮、左營、前鎮，今年累計為102例。高雄市衛生局表示，左營、小港、大寮、梓官梓信里、壽山國家公園步道為高風險區。

衛生局透過新聞稿指出，高雄市今天新增本土登革熱個案7例，今年已累計102例；新增個案發病期間介於17日至24日，分別為大寮5例、左營1例、前鎮1例。

衛生局表示，大寮新增5例，其中1例是就醫通報後確診，另外4例為社區擴採發現，大寮區累積6例；左營的個案為當地社區感染衍生，左營區累積22例；前鎮的個案，具有台南活動史。

衛生局指出，在新增個案住家及工作地周邊100公尺範圍，均已規劃強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

防疫團隊查獲工地垃圾桶、紐澤西護欄陽點，已舉發並勒令停工；社區也發現水桶、塑膠蓋等陽點，並開立舉發單，衛生局呼籲工地及社區民眾加強容器「巡、倒、清、刷」並做容器減量。

衛生局提醒，登革熱具潛伏期，約3至8天才會發病，若民眾有到登革熱流行區（例如東南亞、南亞國家、台南市、雲林市等）及高雄市登革熱高風險區（左營區、小港區、大寮區、梓官區梓信里、壽山國家公園步道），務必提高警覺。

衛生局 登革熱 高雄市

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