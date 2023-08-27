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開學前夕童樂趣 身心障礙者創意市集吸引民眾熱情參與

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供
高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供

高市勞工局今天下午在高雄愛河之心，結合三民區高泰社區發展協會、博訓天使之翼志工國樂團、卓著魔法家族流行非洲鼓，舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，除了主場35攤好吃、好逛又好買的美食區、文創區之外，也規畫精彩的舞台表演節目、夏日清涼奉茶許願、童LOVE闖關拿好禮、故事姐姐講故事等互動同樂區，並提供消費滿額禮、家電好禮抽獎券及免費公益義剪等好康活動，在開學前夕的最後周末，吸引許多市民朋友一起付出愛心，共享熱鬧歡愉的午後時光。

高市勞工局長周登春表示，為了讓身心障礙者或弱勢族群能有多元的就業管道，勞工局規畫舉辦「深愛築夢」創意市集，讓有意願從事微型創業的弱勢朋友藉由市集活動，能有一展長才的築夢舞台與機會，並透過文創商品與美食的呈現，讓民眾感受身心障礙朋友的努力與用心。下一場創意市集預計在10月份舉辦，除延續展銷各種特色美食與文創商品外，並將帶來星空音樂會的表演，屆時也期待各位市民朋友與嘉賓能蒞臨現場共襄盛舉。

高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供
高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供
高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供
高市勞工局舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，場面熱鬧。圖／高市勞工局提供

創意市集 勞工局 美食

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