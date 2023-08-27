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弘道夢想背包客駐點屏東原鄉 為長輩圓夢「漂亮一下」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
弘道基金會背包客志工陪陳碧鳳VUVU逛商場，挑選一件洋溢清春氣息的洋裝，VUVU開心的立即換上新衣。圖／弘道基金會提供
弘道基金會背包客志工陪陳碧鳳VUVU逛商場，挑選一件洋溢清春氣息的洋裝，VUVU開心的立即換上新衣。圖／弘道基金會提供

弘道老人福利基金會「夢想背包客」今年帶領4名青年志工到屏東縣三地門大社部落駐點8天，為原鄉長輩設定專屬夢想計畫，帶著辛苦大半輩子的奶奶78歲陳碧鳳享受一日漂亮行程，為93歲阿公記錄即將失傳的獵人乾糧製作過程，透過簡單的夢想，讓長輩感受到被重視，再次看見生命的美好價值。

參與大社部落駐點計畫4名青年志工為大四學生楊孟儒、室內設計師馬依彤、前護理師張齡方、與自由工作者楊寧茵。他們在大社部落駐點8天，白天參與社區活動，晚上開會討論為長輩規畫夢想內容，利用8月26、27日，為4名長者完成小小的夢想行動。

志工張齡方為78歲的陳碧鳳VUVU（排灣族語阿公阿嬤）規畫「漂亮一下」小旅程，到屏東市區美髮院洗頭、享受按摩，還體驗耳燭服務，接著到市場挑選洋溢青春氣息的洋裝，更帶著VUVU體驗拍貼機，陳碧鳳開心又感動的說，感謝上帝讓她遇到這麼美好的一群「孫女」。

大社部落93歲VUVU王歐男，每天埋手製作「芋頭乾」，「芋頭乾」早年是獵人們打獵的乾糧，傳統意義食物，而現在使用的機會沒那麼高，成為為入菜的配料。王歐男說，「芋頭乾」的製作過程繁複，先以火爐烘烤12小時，多天日曬，還要不時去幫芋頭翻面，部落越來越少人在製作，擔心會失傳。

志工們決定將VUVU和芋頭的故事記錄，在時間、資源有限的情況下，透過簡單的電腦排版、快速輸出店與珍珠版，完成「芋頭王」圖文故事版，放在家門口。王歐男說，以後想念志工們時，可以看著牆上圖文，他希望大家不忘了他和太太，有機會一定要再回部落看看他。

志工們也幫喜歡運動的碧玉VUVU設計新的運動遊戲，透過遊戲與社區長者互動；同時為心繫部落與教會公眾事務的德富牧師安排半天重返棒球場，讓喜愛打棒球的牧師回到球場見老朋友、練習接球與打擊。

參與志工大四的楊孟儒說，與長輩相處從陌生到熟悉，他感受到人與人之間情感的力量，也讓他加明白溝通和耐心的價值。排灣族室內設計師馬依彤說，她是在市區長大的排灣族，僅節慶才會跟母親回台東外婆家，透過多天駐點，對排灣族、原民信仰與文化，有的新的認識。

弘道老人福利基金會企劃張惠偵說，透過夢想的力量，幫助長輩找回自信與活力，對未來的生活更有目標，讓「夢想」成為最好的預防照顧。

弘道基金會夢想背包客到屏東縣三地門鄉大社部落駐點，和原鄉長輩交流互動，也為他們拍攝美麗的族服紀念照。圖／弘道基金會提供
弘道基金會夢想背包客到屏東縣三地門鄉大社部落駐點，和原鄉長輩交流互動，也為他們拍攝美麗的族服紀念照。圖／弘道基金會提供
弘道基金會背包客志工體驗芋頭乾製作。圖／弘道基金會提供
弘道基金會背包客志工體驗芋頭乾製作。圖／弘道基金會提供
弘道基金會的背包客志工一邊體驗芋頭乾製作，一邊聽王歐男VUVU（右一）分享關於芋頭乾的各種故事。圖／弘道基金會提供
弘道基金會的背包客志工一邊體驗芋頭乾製作，一邊聽王歐男VUVU（右一）分享關於芋頭乾的各種故事。圖／弘道基金會提供

夢想 芋頭 長輩

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