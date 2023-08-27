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旗津沙灘汙染撿拾5公斤「油球 」拉封鎖線禁止進入

聯合報／ 記者吳慧芬卜敏正／高雄即時報導
旗津沙灘約百公尺已拉上封鎖線。記者卜敏正／翻攝
旗津沙灘約百公尺已拉上封鎖線。記者卜敏正／翻攝

高雄旗津海水浴場昨下午出現不明油汙，戲水遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，高雄港務分公司今表示，清晨會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司現勘，汙染源研判為沙灘「油球」，已經撿拾約5公斤，汙染範圍約100米，現圍起警戒線禁止遊客進入。

高雄港務分公司表示海歷公司今晨6點派13人、岸巡派8人支援，共同檢拾「油球」，檢拾油球約計5公斤，後續由海歷公司派人持續巡檢，有發現油球立即檢拾，目前其他沙灘經檢視未發現有油汙。

高雄港務分公司表示，公司職安處處長已率同仁到達現場督導，因目前現場皆為一顆一顆的油球 ，無需使用吸油索。海保日前調度的攔油索、吸油棉索、吸油球及防護衣等共4貨櫃資材至港勤中心備便，將視需要於本次旗津海水浴場清除油汙工作使用。

據海事工作人員解釋，所謂「油球」，是因為海洋上的油汙油漬，被海浪拍打上岸後來回沾沙包覆後，經過一段時間後成為油球，地方雖然認為可能原因是天使輪之前外洩的油汙，但詳細汙染源仍需要調查。

高雄港務公司對於天使輪的海面油汙監控表示，港務公司與海洋局至昨天的各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘和旗津海岸線之監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙。空域巡視及應變除汙方面，仍持續派遣無人機巡視沉船周邊海域，僅沉船點附近海面有少許油花，並未有擴散情況。

海洋局會同海保署、海巡署、港務公司及海事工程公司至旗津海水浴場沙灘了解沾染油汙範圍。記者卜敏正／翻攝
海洋局會同海保署、海巡署、港務公司及海事工程公司至旗津海水浴場沙灘了解沾染油汙範圍。記者卜敏正／翻攝
工作人員在沙灘上撿油球。記者卜敏正／翻攝
工作人員在沙灘上撿油球。記者卜敏正／翻攝

高雄港 海巡署 沙灘

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