快訊

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

各式堅果中褪黑激素含量最高 開心果可助眠還有助控制血糖

檢修玩具小家電惜物愛物 高市維修職人巡迴車開跑

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾帶著玩具到維修職人定點檢修站求助。圖／高雄市環保局提供
民眾帶著玩具到維修職人定點檢修站求助。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局推動「維修代替丟棄」，從垃圾源頭減量，資源再利用，「維修職人巡迴車」8月開跑，陸續深入各區、校園、社區活動中心及偏鄉地區。藉由檢修服務活動，賦予二手玩具以及小家電新生命，延長物品使用周期，惜物愛物的民眾感覺很受用。

高雄市環保局長張瑞琿表示，「定點檢修」服務已經邁入五年，其實民眾家中有不少堪用物品，只要稍加修補或更換零件就可以繼續使用，環保局提供檢修服務，鼓勵民眾「以維修代替丟棄」，進而達成垃圾源頭減量的目標。環保局結合民間維修達人及志工，持續推動玩具及家電的檢修服務，日前已於南鳳山清潔隊、遠東百貨高雄店，以及大潤發量販鳳山店，辦理7場次的定點檢修服務活動，民眾回響不錯。

為了將維修代替丟棄的觀念深入全市各角落，並擴大服務偏鄉民眾，環保局首創「維修職人巡迴車」，將巡迴式檢修服務深入高雄市各行政區、學校、社區、偏鄉地區。活動會透過教學課程、檢修諮詢，以及現場維修服務，落實循環經濟中核心價值「愛物惜物」的精神。

維修職人定點檢修接下來場次如下，8月28日旗山糖廠社區發展協會；8月29日大樹龍目社區發展協會；9月5日杉林區四平老人協進會；9月9日鳳山區瑞興里活動中心；9月13日大寮中庄社區發展協會；9月19日阿蓮社區發展協會，時間都是上午9點半到中午12點半。詳細活動資訊可至「樂活綠高雄 資源回收好康報」FB粉絲團查詢。

維修職人定點檢修教學。圖／高雄市環保局提供
維修職人定點檢修教學。圖／高雄市環保局提供
維修職人定點檢修教學。圖／高雄市環保局提供
維修職人定點檢修教學。圖／高雄市環保局提供

偏鄉 高雄市 環保局長

延伸閱讀

新竹縣推中元普度3減燒政策 提供紙錢集中代燒服務

黃國昌涉占國有地自拆違建？環保局：離取水口一定距離不可有住家

高市燒香紙錢異味汙染陳情案多 加強稽查推科儀現代化

補助清除家戶石綿建材廢棄物 嘉義縣市環保局受理申請

相關新聞

旗津海水浴場出現不明油汙 戲水遊客黏黑沙罵：高雄很爛

高雄旗津海水浴場昨天下午出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，質疑海水浴場出現油汙為何仍開放？海委會海保署、高...

旗津沙灘汙染撿拾5公斤「油球 」拉封鎖線禁止進入

高雄旗津海水浴場昨下午出現不明油汙，戲水遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，高雄港務分公司今表示，清晨會同海保署、高市府海洋局、...

農村換工存下「寶時券」 東片社區志工團成模範指標

屏東縣內埔鄉東片社區志工們兩年多前籌組「時間銀行」，發行虛擬時間貨幣「寶時券」，參與會員們將服務時數存起來，換取自己所需...

高澎新船「澎湖輪」9月啟航 內裝曝光媲美星級飯店

客貨輪「臺華輪」航行高雄與澎湖34年功成身退，9月5日起將由新船「澎湖輪」接手，「澎湖輪」正緊鑼密鼓完成內裝最後工程，澎...

鹹酥雞嘉年華 旗津女孩推炸海鮮

高雄鹹酥雞炸物嘉年華昨起2天登場，來自旗津25歲孫苑琳去年大學外文系畢業後因疫情無法出國，回家幫忙賣海鮮炸物，創業打造炸...

屏東最後鏢魚手 傳統絕技將成絕響

台灣南部和東部海域進入旗魚洄游季，台灣捕旗魚傳統的鏢刺法因風險高且漁獲不如其他漁法，漸走入歷史；恆春後壁湖漁港60歲江榮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦