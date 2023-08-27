檢修玩具小家電惜物愛物 高市維修職人巡迴車開跑
高雄市環保局推動「維修代替丟棄」，從垃圾源頭減量，資源再利用，「維修職人巡迴車」8月開跑，陸續深入各區、校園、社區活動中心及偏鄉地區。藉由檢修服務活動，賦予二手玩具以及小家電新生命，延長物品使用周期，惜物愛物的民眾感覺很受用。
高雄市環保局長張瑞琿表示，「定點檢修」服務已經邁入五年，其實民眾家中有不少堪用物品，只要稍加修補或更換零件就可以繼續使用，環保局提供檢修服務，鼓勵民眾「以維修代替丟棄」，進而達成垃圾源頭減量的目標。環保局結合民間維修達人及志工，持續推動玩具及家電的檢修服務，日前已於南鳳山清潔隊、遠東百貨高雄店，以及大潤發量販鳳山店，辦理7場次的定點檢修服務活動，民眾回響不錯。
為了將維修代替丟棄的觀念深入全市各角落，並擴大服務偏鄉民眾，環保局首創「維修職人巡迴車」，將巡迴式檢修服務深入高雄市各行政區、學校、社區、偏鄉地區。活動會透過教學課程、檢修諮詢，以及現場維修服務，落實循環經濟中核心價值「愛物惜物」的精神。
維修職人定點檢修接下來場次如下，8月28日旗山糖廠社區發展協會；8月29日大樹龍目社區發展協會；9月5日杉林區四平老人協進會；9月9日鳳山區瑞興里活動中心；9月13日大寮中庄社區發展協會；9月19日阿蓮社區發展協會，時間都是上午9點半到中午12點半。詳細活動資訊可至「樂活綠高雄 資源回收好康報」FB粉絲團查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言