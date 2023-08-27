檢修玩具小家電惜物愛物 高市維修職人巡迴車開跑

高雄市環保局推動「維修代替丟棄」，從垃圾源頭減量，資源再利用，「維修職人巡迴車」8月開跑，陸續深入各區、校園、社區活動中心及偏鄉地區。藉由檢修服務活動，賦予二手玩具以及小家電新生命，延長物品使用周期，惜物愛物的民眾感覺很受用。

高雄市環保局長張瑞琿表示，「定點檢修」服務已經邁入五年，其實民眾家中有不少堪用物品，只要稍加修補或更換零件就可以繼續使用，環保局提供檢修服務，鼓勵民眾「以維修代替丟棄」，進而達成垃圾源頭減量的目標。環保局結合民間維修達人及志工，持續推動玩具及家電的檢修服務，日前已於南鳳山清潔隊、遠東百貨高雄店，以及大潤發量販鳳山店，辦理7場次的定點檢修服務活動，民眾回響不錯。

為了將維修代替丟棄的觀念深入全市各角落，並擴大服務偏鄉民眾，環保局首創「維修職人巡迴車」，將巡迴式檢修服務深入高雄市各行政區、學校、社區、偏鄉地區。活動會透過教學課程、檢修諮詢，以及現場維修服務，落實循環經濟中核心價值「愛物惜物」的精神。