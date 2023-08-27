農村換工存下「寶時券」 東片社區志工團成模範指標

屏東縣內埔鄉東片社區志工們兩年多前籌組「時間銀行」，發行虛擬時間貨幣「寶時券」，參與會員們將服務時數存起來，換取自己所需服務，發展多元互助類型，包括代購、開設英文讀書會、剪檳榔、以物換物紅龍果交換等，展現農村換工精神，還舉辦研討會，吸引鄰近鄉鎮觀摩取經。

「你可以幫我嗎？我可以幫你」，東片社區時間銀行計畫主持人姜福慧說，透過時間銀行組織，會員們透過技能的服務或交換，各取所需，用「寶時券」的點數時間貨幣交易，為紀錄服務時間留下憑據。

姜福慧說，東片社區時間銀行推動兩年多，累積會員人數217人，會員互助活動類型多元，包括簡易水電修繕、才藝教學，英文讀書會，代購外送、割草、愛心券公益，促進社區參與，讓人與人之間交流更多了溫度，東片社區時間銀行除用LINE群組運作，團隊志工參與寫程式網頁，近期建立數位平台。

時間銀行會員倪男是農莊主人，農莊每月需整理草皮，他在時間銀行提出「打草」需求，在時間銀行媒合有興趣、有時間的農友，時間銀行交換一張寶時券。倪男也英語口說專業，有會員提出英語班需求，每月第一、第三周的周五晚間，開設英語讀書會，「每個人提供不同專業，成員在時間銀行裡交換彼此知識與能力，讓社會變得很不一樣」。

時間銀行中，除了農事服務與物品交換外，專業能力交換也是重點之一，有會員開設「零錢皮包縫製」，花費一張寶時券和少許材料費，學習皮革縫製等技術，也讓不認識的會員們透過課程，拉近彼此距離。

時間銀行熱門服務之一小農產品自銷，姜福慧說，農產水果盛產期，農產主人以水果交易寶時券，改天也可以用寶時券換取惜物市集二手物件或招募短期志工協助農事。姜福慧曾將農場榴槤蜜透過寶時券交換，一下就換光光，還爆單，有會員問他「下次能不能用預購？」

屏東縣內埔鄉東片村是典型客家聚落，現居人口數約900多人，但因為鄰近屏東科技大學，村莊內有48間私人興建的學生宿舍，平時有上千名屏科大學生賃居生活。姜福慧觀察，東片村老化指數偏高，幼年人口稀少，推動時間銀行時，觀察到老人照顧、鄰里間互相關懷，有相當不錯效果，希望社群持續擴大。

東片社區昨舉辦時間銀行研討會，鄰近鄉鎮也率隊觀摩，萬巒鄉長林國順率領課室主管參與，林國順說，未來可以鄉內萬巒村，萬全村、萬和村推動，時間銀行其實是一種落實生活實踐。