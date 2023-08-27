高澎新船「澎湖輪」9月啟航 內裝曝光媲美星級飯店

客貨輪「臺華輪」航行高雄與澎湖34年功成身退，9月5日起將由新船「澎湖輪」接手，「澎湖輪」正緊鑼密鼓完成內裝最後工程，澎湖籍立委楊曜在個人臉書搶先曝光內裝，新穎座艙、臥艙明亮舒適，海上旅館媲美本島星級飯店，首航將有600名旅客搶先體驗。

高雄往返澎湖的海上運務由「臺華輪」負責，是不少高澎兩地居民的通勤回憶，乘載不少人的鄉愁，今年8月23日「臺華輪」末班船搭載228名旅客、44輛車，行抵高雄港後正式退出兩地交通，由全新打造的「澎湖輪」接手營運。

「澎湖輪」是由日本內海造船廠所建造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。

設有貴賓艙2間、特等艙8間，其中2間為無障礙艙間、頭等艙10間、臥鋪艙60間；搭配商務座艙60位及經濟座艙240位。內部空間規劃由曾協助台鐵設計鳴日號的設計師邱柏文操刀，備受航迷期待。

「澎湖輪」正緊鑼密鼓完成內裝最後工程，澎湖籍民進黨立委楊曜搶先曝光內裝設計，座艙椅空間大可以斜躺，還有經濟臥艙、套房式臥艙等空間，其中高檔艙間浴室還有浴缸，整體空間以暖色系的木紋飾板為主，設計具質感，猶如海上航行的旅館。

楊曜訪視完後形容澎湖輪內裝媲美本島星級飯店，擁有舒適的坐臥艙、寬敞的貨艙與冷凍設備、公共區域、以及各項無障礙以及親子友善空間，內裝近乎無可挑剔，希望能讓所有旅客都有一個美好的海上旅程。