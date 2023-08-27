高雄鼓山最美魚市場 暴紅後變冷清

高雄鼓山魚市場去年10月風光開幕，曾被網友稱為「全台最美魚市場」，4天湧入3萬人朝聖，但因市場內攤商賣價較周遭商圈高，較無競爭力，日前市議員到場目睹只剩6個櫃位營業，攤商抱怨生意差，質疑砸1億多元改造效益何在？市府海洋局表示，已要求承攬廠商改善營運狀況，針對周邊店家及交通規畫合適產品定位及營運方針，廠商也同意調整營運模式。

「鼓山魚市場」原為鼓山渡輪站閒置空間，經高市海洋局、高雄區漁會歷經2年整頓改造，由南仁湖集團經營管理，邀集戶外攤商與場內17個高雄農漁產品設櫃位，去年10月開幕後吸引民眾排隊朝聖，但熱潮過後人氣消散，生意大不如前。

當地居民和業者坦言，平日及假日人潮都不多，「無法跟開幕時的熱度相比」。

在地民眾表示，魚市場擁有無敵海景，但周圍商圈有各式在地小吃，還有店家賣異國風味美食，價格跟魚市場比起來實在「俗又大碗」，觀光客逛完魚市場、拍完網美照，就到外面吃東西，不會在魚市場消費。魚市場在面臨其他強力競爭者的情況下，要維持熱潮，有一定難度。

國民黨籍市議員白喬茵說，原期待市府砸下重金改造能變身高雄農漁精品展售中心，但日前到場發現人潮冷清，剛開幕時有17個攤位，當天只剩6個櫃位營業，攤商皆抱怨「生意有夠差」。

白喬茵說，市府當初預估魚市場每年吸引300萬人次，結果5至7月連10萬人都不到，魚市場雖華麗轉身，但沒有人潮，做不了生意，美有什麼用，「蚊子懂得欣賞建築品味嗎？」

民進黨籍立委趙天麟表示，鼓山魚市場由知名建築師設計、得獎無數，正研議更完善展售內容與模式。

海洋局表示，鼓山魚市場改造總經費1.2億，獲農委會補助3000萬、交通部觀光局補助3360萬元，餘款由地方自籌。交通部航港局補助2000萬元，做為行渡輪站外觀及候船空間動線改造。

海洋局表示，承攬業者已鎖定數家大型特色水產餐飲品牌洽談，未來將提供新鮮水產購買、海鮮料理等服務，並辦多元活動吸引人潮。