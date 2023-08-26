「享讀福爾摩沙」澎湖場 廟埕與碼頭添藝文氣息
文化部「享讀福爾摩沙」澎湖場今天下午在馬公的廟埕與碼頭登場，這是集結書店、文創、藝文、音樂、美食等元素的「非典型書展」，湧進逾千民眾與藝文相遇，獲熱烈迴響。
文化部主辦「享讀福爾摩沙」澎湖場「廟埕X碼頭，海邊走走音樂市集」，下午在馬公前寮碼頭與朱王廟廣場登場，澎湖文化局長洪棟霖與馬公市長黃健忠全程參與，港區與廟埕到處是人潮。
今天以「非典型書展」集結在地書店、文創、藝文、音樂、美食等60家在地的文創市集，古典銅管與弦樂團、街頭藝人樂團現場表演，讓大小民眾在綠地廣場、海堤碼頭間，在悠揚的琴韻聲下，有吃、有玩，在創作與閱讀中與藝文相遇，感受澎湖多元生活美學，明天還有一場，民眾可要把握。
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