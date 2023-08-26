勞動部多元樂遊祭假日市集 「亮」出地方培力成果

勞動部高屏澎東分署今年以「多元樂遊祭 地方遊食藝」為主題，續在高雄巨蛋旅展舉辦「展中展」，大力推介培力就業成果，參與的展攤呈現在地遊程、風土美味及職人手藝，開幕活動更送出300份限量好禮，吸引民眾體驗滿滿。

「多元樂遊祭」活動以大型假日市集型式，歡喜與民同樂，現場共集結25個培力單位及 10家「創業鳳凰」共同設攤，帶來轄區好吃、好玩的特色產品。

開幕活動由「缺席舞團」及「山的孩子」樂團，帶來熱鬧歌舞揭開序幕，勞動力發展署高屏澎東分署長張耿華並偕審查委員、多元培力計畫單位的理事長們，將彩色細沙注入「創新培力 多元永續」字牌，象徵投入資源，增強高屏澎東民間團體量能意義。

郭耿華說，高屏澎棟分署推動多元就業開發方案及培力就業計畫，扶持民間團體發展產業，同時提供弱勢就業機會，每年一度的假日市集，即是大家長期耕耘的成果展現。

因應綠色永續的國際趨勢，今年25家多元培力計畫單位中，不少發展出綠色遊程、食農教育或循環經濟，成為現場亮點。