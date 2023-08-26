勞動部多元樂遊祭假日市集 「亮」出地方培力成果
勞動部高屏澎東分署今年以「多元樂遊祭 地方遊食藝」為主題，續在高雄巨蛋旅展舉辦「展中展」，大力推介培力就業成果，參與的展攤呈現在地遊程、風土美味及職人手藝，開幕活動更送出300份限量好禮，吸引民眾體驗滿滿。
「多元樂遊祭」活動以大型假日市集型式，歡喜與民同樂，現場共集結25個培力單位及 10家「創業鳳凰」共同設攤，帶來轄區好吃、好玩的特色產品。
開幕活動由「缺席舞團」及「山的孩子」樂團，帶來熱鬧歌舞揭開序幕，勞動力發展署高屏澎東分署長張耿華並偕審查委員、多元培力計畫單位的理事長們，將彩色細沙注入「創新培力 多元永續」字牌，象徵投入資源，增強高屏澎東民間團體量能意義。
郭耿華說，高屏澎棟分署推動多元就業開發方案及培力就業計畫，扶持民間團體發展產業，同時提供弱勢就業機會，每年一度的假日市集，即是大家長期耕耘的成果展現。
因應綠色永續的國際趨勢，今年25家多元培力計畫單位中，不少發展出綠色遊程、食農教育或循環經濟，成為現場亮點。
承辦單位西子灣教育基金會祕書長鄭珊慧說，培力方案採公私部門合作方式，應用勞動部補的人力，一方面解決就業問題，另方面扶植地方性特色產業，「創造地方品牌，讓地方亮起來」。展中展推5年，至今至少扶植2、300個培力單位，像台東「橄欖葉」，理事長是返鄉服務的百大青農，矢志把家鄉打造像法國普羅旺斯美地。日光小林今年剛成立合作社，除打響品牌的梅好薑來禮盒外，產品也愈來愈多元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言