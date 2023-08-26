高雄鹹酥雞嘉年華今起登場 25歲妹繼承旗津好味道

高雄鹹酥雞嘉年華今起登場，一連2天在大遠百旁廣場匯集超過40家經典炸物，其中來自旗津25歲美妹孫苑琳，去年外文系畢業後因疫情無法出國，回家幫忙賣海鮮炸物，之後決定打造炸物餐車勤跑各地市集，要將旗津獨特海鮮好滋味推廣出去。

高雄市府觀光局表示，高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華今起在高雄大遠百廣場盛大登場，現場匯集30家台式鹹酥雞與11家異國炸物同場較勁，還聯合7家各式飲品業者，帶來冰火二重天的味覺饗宴，明天還有一天活動，歡迎來高雄一次吃遍全台最頂尖的鹹酥雞炸物，同時預告下周將有珍奶嘉年華接棒登場。

活動現場天氣雖然炎熱但人潮滿滿，有炸物饕客說，自己很喜歡吃鹹酥雞及各式炸物，現場除經典台式鹹酥雞外，還有看到各式炸物創意料理，像有三杯雞炸蛋餅、或是咖哩、麻辣等特殊口味，讓人吃得汗流浹背，好在天氣在下午有轉涼些，再配個啤酒就能消暑解膩。

會場中有一家炸物餐車「魷嫩有蝦」，是由25歲的孫苑琳繼承家業並擴大經營，大學是就讀外文相關學系，卻受疫情影響難以出國實習，去年畢業後短暫做過辦公室內的工作，但卻難以適應，從辦公室工作請辭後，經歷短暫打工，後來決定回家幫忙賣炸物，但不想一直靠家裡，就決定花幾十萬打造一台餐車出門闖闖，坦言跟在家裡做很不一樣，一切都要自己來。

孫苑琳說，家中阿嬤從50年前就開始在旗津魚市場做生意，魚市場改建後就改到天后宮廟口，與媽媽一起販賣海鮮炸物至今，堅持採當日新鮮魚貨現炸，自己耗費十幾萬打造餐車，就是要將旗津特色向外推廣，像招牌料理就是如同店名的炸魷魚加上炸蝦球，就是別的地方吃不到的特殊口感。