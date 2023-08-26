響應環保 金門第一古剎靈濟寺移除金爐不燒金紙

創建時間可回溯到唐朝的靈濟寺，主祀觀音菩薩，原名觀音亭，為金門第一古剎，期間一度毀於元朝，輾轉又由地方人士重建，至今近千年歷史，現已宣告為歷史建築。廟方也申請設立管理委員會，並在性海法師接任住持後將其完善。隨著環保意識抬頭，廟方日前也廟旁的金爐移除，住持性海法師表示，未來信眾準備的金紙，將會統一集中到特定地點焚燒。

據了解，靈濟古寺原名觀音亭，相傳肇創於唐代牧馬墾拓時期，係金門第一古剎，宋景炎二年修葺，後毀於元代，明永樂、萬曆、天啟數次擴增。清道光四年（1824年）12月間，廛舍失火延及寺亭，佛殿內忽湧靈泉引灌，寺乃無恙，後由地方人士倡議重修，於是改名靈濟古寺，以記這段「靈泉普濟」之事。民國53年，釋惟德主持鳩資修建，二樓增建鐘鼓樓而成今日規模。

這項移除工作，日前由金城鎮公所清潔隊人員與北門里長許績才、東門里長周偉義等人，共同進行靈濟寺金爐移除作業，性海法師也到場關心，並提醒他們施做過程要小心。

性海法師表示，日前環保局曾行文廟方，表達燒金紙對於環境、空氣汙染的影響性，加上金爐周邊都是住戶，擔心會有消防安全的問題，廟方配合政府的環保政策，同意將金爐移除。他也提到，由於靈濟寺就位在金城市區內，確實會有空汙以及消防安全疑慮，若不甚引起火災後果不堪設想，加上附近是屬於老社區，基於考慮到居民安全等因素，決定將金爐移除。

性海法師表示，相信地區各宮廟都樂意配合環保政策，他希望環保局可以提供場地，讓地區的宮廟能有一個集中燃燒金紙的場域，這對環保與消防安全都好。在拆除過程中，也有周遭民眾表達不同的聲音，認為燒金紙是重要習俗，建議可更換小型金爐或環保金爐。性海法師說，這方面未來會再聽取各方建言。