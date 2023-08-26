金門推重回牧馬場活動 邀老兵帶當年照片再現馬上英姿
金門縣畜產試驗所成立於民國49年7月1日，迄今超過一甲子，為配合老兵回金門活動， 金門縣畜試所特別在9月舉辦老照片募集活動，邀請昔日老兵拿著當時在牧馬場騎馬的老照片，回畜試所與當時的馬匹後裔拍照，將兩者上傳畜試所FB，呈現不同時期的馬上英姿，還可獲得好禮。
金門縣畜試所指出，該所經歷了戰地政務與十萬大軍時期，很多前輩在金門留下了青春與珍貴的照片，活動時間為9月15日起至11月止，每周二、四下午3點半到5點10分，在蓄所跑馬場辦理，每場次招收人數預計上限為50人，退伍老兵提供當兵時在畜試所騎馬的老照片，可將老照片翻拍至手機內，並在現場騎馬拍照留念，將當日騎馬的照片與老照片上傳該所FB，即獲贈精美的「牧馬場紀念臂章｣乙個。
據了解，此次的臂章是專門委託國內知名軍事畫家許良啟老師親自操刀設計，具有極高的收藏價值，同時在金牪餐廳購買商品出示「牧馬場紀念臂章｣即享有折扣優惠，相關活動可洽詢082-334458*231張之維先生。
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