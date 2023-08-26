八字眉成血統認證 高雄祖孫節趣味多

高雄市祖父母節慶祝活動今在科工館登場，10對模樣超像的祖孫檔拿下金像獎，其中就讀河濱國小附幼的小女童陳湲舒，與爺爺陳朝璜和爸爸陳書彥都長有八字眉，像同一個模子印出來似的，笑稱是「金門陳家」的正字標記，讓祖孫節活動趣味橫生。

高市慶祝「祖父母節」，今在科工館辦慶祝活動，並公布「祖孫金像獎」家庭，獲獎家庭幾乎都是三代人一同參加，且分享平日相處互動的感動點滴，高市教育局副局長黃盟惠說，透過祖父母節活動，不僅讓孩子從小培養敬老、親老的品格，也更加重視家庭世代關係。

今年「祖孫金像獎」活動由勝利國小承辦，共選出10個金像獎得主及20名佳作，30名入選獎，教育局特別製作「客製似顏繪畫框」做為贈禮，讓得獎家庭留作溫馨紀念。

祖孫金像獎得主中，念河濱國小附幼陳湲舒，與阿公陳朝璜，爸爸陳書彥，都長有一對血統認證的八字眉，從公車處退休的陳阿公特地從金門跨海來參加祖孫節活動，抱起小孫女臉貼臉拍照，那對眉毛根本是「正字標記」。那瑪夏國中布農族的朱雒亞與阿嬤朱徐國、媽媽盧雅慧都有深邃五官與烏黑亮麗的頭髮，祖孫三代都是部落神射手。

新莊國小的林恩婕與外婆陳美玉、媽媽王新蕾今天以香奈兒風格的服飾出席祖父母節，祖孫三人對時尚非常有興趣，外婆陳美玉雖已73歲，仍常去環遊世界，恩婕爆料，外婆外表凍齡，出外旅遊還曾有人搭訕。