最美鼓山魚市場人潮稀 議員批：蚊子懂你的建築品味？

歷時兩年整頓，於去年10月風光開幕的高雄鼓山魚市場，營運不到一年，業績慘澹，近日高市府封街辦「大港閱冰」活動，有民代發現，人潮也未「溢流」到近在呎尺的這座漁市場，質疑砸下1.6億經費改造的效益何在。

號稱全台最美魚市場的「鼓山魚市場」，坐擁港灣的夕陽海景、美不勝收，高市府委由南仁湖經營管理，場內設置17個高雄農漁產品櫃位，去年10月21日重啟開幕，但平日門可羅雀，假日人潮也稀少，傳有些業者已陸續撤櫃。

高市議員白喬茵指出，近日高市府舉辦的大港閱冰活動宣稱帶動大量遊客湧入周邊的鼓山魚市場，但當日她一名在活動現場的助理發現， 同一時段的遊客根本不到30人，該不會是連借廁所和路過等船的人一起算進去了吧！

白表示，市府原期待這個砸下1.6億的魚市場能變身「高雄農漁精品展售中心」，但本月她去朝聖，還以為走進高速公路休息站，人潮冷清，櫃位也懶得開張，剛開幕時有17個攤位，當天只6個櫃位營業，攤商都抱怨「生意有夠差」。

她表示，市府原預估魚市場每年可吸引300萬人，去年剛開幕時每月維持在30萬到50萬人次參觀，今年5至7月連10萬人都不到，現在只能拼命辦活動救人氣，可見就是一個一次性景點，雖然華麗轉身，但沒有人潮，「美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎」？

白喬茵質疑，市府規畫硬體建設前，有無思考過未來如何經營？還是先蓋出漂亮的打卡景點當選舉政績再說？從鼓山魚市場到大港橋都是從亮眼到掉漆，這種改建跟營運計畫究竟當初是怎麼通過的？

她呼籲市府參考沖繩系滿魚市場、沖繩泊港魚市場，重新思考鼓山魚市場定位，或把魚市場和渡輪站結合做成綜合推廣周邊觀光的據點，盡快找出適合的方案來推動，她也請政府務必思考清楚各項建設的發展性再動工，不要燒人民的錢，又燒商家的感情。