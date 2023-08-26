健身房無預警停課 屏消保官令退費

屏東市沃豐達運動中心爆發經營權爭議，8月3日無預警宣布停課，屏縣府受理31件申訴案，業者仍在網路公告9月將重新開課，消保官會同體育發展中心展開行政調查，要求業者務必在8月31日前退還會員費用，未退費並清償教師欠薪前不得招攬銷售課程，更提醒消費者參加健身會員及購買課程，要注意自身權益。

經查，向沃豐達買課程民眾共143人，有74人申請退費。另2名教師反映業者7月欠薪，消保官已請他們向縣府勞青處提勞資爭議調解。

沃豐達去年7月開設，營運1年就經營不善，消保官本月7日獲報，立即會同體育發展中心到場了解，現場無教師授課。14日請業者說明財務、會員收退費及教師薪資等問題，但發現業者近日仍在網頁公告9月將重新開課，因此24日再會同體發中心及員警前往查核。昨更告誡業者，最晚要9月20日前完成全部退費，未完成退費作業及支付欠薪前，勿招攬銷售課程。

消保官吳清宜說，健身風氣盛行，屏縣合法登記的健身房達42家，半數以上是小型個人工作室，且多未使用定型化契約，亦未辦理履約保證，提醒消費者加入健身會員、買課程前，要詳閱定型化契約，切勿大量買課程；消費逾5000元，業者需提供銀行履約保證，並優先以信用卡支付，遇爭議得速向發卡行提出爭議帳款。