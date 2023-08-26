高市燒香汙染陳情案 上半年破4百件

高雄立案寺廟有1474間，全國僅次於台南，審計部發現，高市去年接獲的燒香及燒紙錢汙染陳情案均分布在寺廟密度較高區域，部分連續2年都未改善，且宮廟環保措施比率偏低。高市環保局表示已加強查核輔導，大型宮廟多已響應紙錢集中焚燒，已減少9成汙染。民代認為，除宮廟燒香汙染源，市府應對更大的移動汙染源及工業汙染加強稽查。

據審計部報告，至去年11月底止，高市平均每平方公里有1.56間宮廟，以旗津區每平方公里128.42間最高。經套疊環保署公布的公害陳情案件分布位置圖資，去年1至6月燒香或紙錢異味汙染物陳情案計203件，多分布於寺廟密度較高區域，且部分連續2年未改善，參與減香減金等環保措施的寺廟426間，僅占總寺廟數9.22％，比例偏低。

燒香及燒紙錢是民間信仰，但若無良好通風等條件，易產生懸浮微粒、一氧化碳、異味及落塵。高市三民區一間知名大廟，就曾因焚燒金紙黑煙四竄，環保局一天接獲3次檢舉。據環保局統計，今年1至6月光是燒香、燒紙錢汙染陳情案就多達421件。

環保局表示，一直鼓勵宮廟自主性減香、減金或配合紙錢集中燒，對於屢遭陳情的宮廟也加強查核，目前響應的宮廟已逐年增加。今年並增設「平安」、「如意」2座紙錢專用爐，約可減少9成汙染排放。另平日亦推動集中收運紙錢焚燒，經統計，去年度共收運紙錢907公噸，今年截至7月底已收運紙錢525公噸。

高雄市議員張博洋表示，燒金紙為民俗普遍現象，但其實工廠汙染量要遠大於寺廟。議員陳玫娟說，減香、減金、減汙是方向趨勢，不過市府對其他造成更大汙染量的行動汙染源，應該更加著力。