快訊

以驚心動魄的方式被殺雞儆猴 普里格津的死將讓普亭更強大？

東港漁港連燒5船…現場下起大雷雨！消防員漏夜搶救難撲滅

「這些情況」都被退件…台胞證簽發機關變了 核發更嚴

特色市集落腳屏東玉皇宮旁台鐵高架橋下 串聯夜市拚觀光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。記者劉星君／攝影
屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。記者劉星君／攝影

屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。屏東縣府工務處公園管理科表示，縣府已取得台鐵局的同意，後續將展開細部規畫設計，希望最快能在明年推出。

屏東縣33鄉鎮市，屏東市是人口數最多鄉鎮市，數十年前，在屏東市廣東路大連路到仁愛路口，每周兩天路邊夜市，是縣民共同回憶，後來礙於道路法令等問題，規畫瑞光夜市，瑞光夜市在2021年3月21日熄燈，劃下句點。

屏東市就僅剩下大家熟悉屏東民族夜市，以小吃聚集為主。縣府工務處公園管理科表示，屏東市區除屏東市民族夜市外，沒有較具特色的商展市集，考量在一般道路上若設夜市會有相關法令問題，後來考量到屏東市自由路到復興路段下方的台鐵高架橋，緊鄰屏東夜市，加上附近停車便利，將打造屏東的新商展。

公園管理科表示，縣長周春米已與台鐵局協商後，取得台鐵局初步同意，新的特色市集選址在自由路到復興路的鐵路高架橋下方，面積約6600平方公尺，後續細部設計，會兼顧市容，包括攤位招募數量、抽籤機制、遴選資格，租金等細節都仍在討論，目前會先做好用電規畫、汙水槽處理設施等硬體，預計最快明年推出。

屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。記者劉星君／攝影
屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。記者劉星君／攝影

屏東縣 夜市 台鐵

延伸閱讀

屏縣登革熱累計24例 開學前加強校園孳生源清除

屏東青年創新競賽今年推出四大主題 總獎金120萬元

逛網拍發現自家遭竊神像成商品 約屏東面交現場逮人送辦

獨食風潮「燒肉老大」百貨首店進駐Global Mall屏東市

相關新聞

特色市集落腳屏東玉皇宮旁台鐵高架橋下 串聯夜市拚觀光

屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周...

影／高雄登革熱累計90例 開學在即市府要求各校加強防疫

高雄市今日新增登革熱本土個案4例，累計已有90例。衛生局說，今日新增個案發病期間介於8月21日至23日，分別為林園區2例...

杜聰明誕辰紀念日 「一代醫人」漫畫重返高醫開學歷史現場

台灣現代醫學之父杜聰明是台灣第一位醫學博士，戰後代表接收帝國大學並擔任台大代理校長、台大醫學院首任院長。今天8月25日是...

屏縣登革熱累計24例 開學前加強校園孳生源清除

登革熱疫情延燒，全國確診病例逾2620例，開學在即，屏東縣政府召開跨局處登革熱防治會議，副縣長黃國榮責成各級學校應在開學...

高市燒香紙錢異味汙染陳情案多 加強稽查推科儀現代化

高雄市立案寺廟有1474所，全國僅次於台南市，審計部調查發現，高市去年接獲燒香或紙錢異味汙染物陳情案，多分布於寺廟密度較...

拖駁船碰撞新台馬輪沉沒 港勤公司：事故原因尚待調查

台灣港務港勤公司所屬的拖駁船「台港13302號」，今天上午在馬祖福澳港進行拖帶作業時，被「新台馬輪」碰撞導致沉船，所幸無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦