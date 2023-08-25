特色市集落腳屏東玉皇宮旁台鐵高架橋下 串聯夜市拚觀光

屏東縣府規畫在屏東市玉皇宮旁台鐵高架橋下，自由路口到復興路口，將打造為屏東特色市集屏東新商展，位置緊鄰在熱鬧的屏東夜市周邊，讓縣民都相當期待。屏東縣府工務處公園管理科表示，縣府已取得台鐵局的同意，後續將展開細部規畫設計，希望最快能在明年推出。

屏東縣33鄉鎮市，屏東市是人口數最多鄉鎮市，數十年前，在屏東市廣東路大連路到仁愛路口，每周兩天路邊夜市，是縣民共同回憶，後來礙於道路法令等問題，規畫瑞光夜市，瑞光夜市在2021年3月21日熄燈，劃下句點。

屏東市就僅剩下大家熟悉屏東民族夜市，以小吃聚集為主。縣府工務處公園管理科表示，屏東市區除屏東市民族夜市外，沒有較具特色的商展市集，考量在一般道路上若設夜市會有相關法令問題，後來考量到屏東市自由路到復興路段下方的台鐵高架橋，緊鄰屏東夜市，加上附近停車便利，將打造屏東的新商展。