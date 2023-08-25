東港漁港今下午驚傳火燒船 5艘CT3漁船起火付之一炬

屏東縣東港漁港今下午發生多艘漁船大火意外，火勢一發不可收拾，數艘漁船遭波及，屏東縣消防局下午5點左右獲報，截至晚間6點，共出動11輛各式救災車輛、13名消防員前往搶救，目前仍在救援，是否有人員受困受傷、確切災損和起火原因，有待火調人員調查後釐清。

屏東縣東港漁港內港靠近鎮海濱國小一側停放數艘漁船，今下午5艘彼此緊靠停放的CT3漁船，因不明原因突然竄出火舌，火勢急速蔓延，沒多久漁船便陷入一片火海，黑煙直竄天際，周圍民眾見狀緊張，希望消防人員儘速救援。

據了解，該起火漁船很久沒有出海，船上沒有漁工，而5艘漁船中有3艘綁在一起，起火後有民眾緊急砍掉另外2艘漁船的牽繩，讓2艘仍有火的漁船漂去旁邊，並啟動鄰近的其他漁船趕緊駛離，避免火勢延燒。