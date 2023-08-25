杜聰明誕辰紀念日 「一代醫人」漫畫重返高醫開學歷史現場

台灣現代醫學之父杜聰明是台灣第一位醫學博士，戰後代表接收帝國大學並擔任台大代理校長、台大醫學院首任院長。今天8月25日是杜聰明誕辰紀念日，「一代醫人杜聰明」漫畫新書高雄場特別在高雄愛國國小舉行發表，這也是杜聰明篳路藍縷，創辦高雄醫學院第一屆開學典禮的會場所在。

民眾黨主席柯文哲，監察院前院長、現任總統府資政張博雅今日出席發表會。柯文哲說，杜聰明醫師是他認識的人，是相當有成就的人，是願意跨出舒適圈，做認為該做的事情的人。張博雅表示，杜聰明創辦高醫後，首創山地醫師醫學專修班，兩屆畢業生有67位，畢業後回到原居住地做了10年服務，高醫與山地醫療有息息相關的關聯性。

杜聰明為實踐創設台灣第一所私立醫學院的使命，原已打算設在北部命名為「瀛洲醫學院」，從1953年起將近1年的時間，在全台向各界說明創校宗旨、進行募款，並積極尋找校地，獲得各界積極捐助響應，但最後因緣際會，南下創辦高醫，

杜聰明博士獎學基金會董事長、杜聰明之孫杜武青說，當時高醫校地尚是在荒郊野外的一片稻田，由於杜聰明的人脈及學術地位在當時就是國家最佳保證，也因此在還沒有校舍的高醫就被教育部核准招生。

杜武青說，高醫第一屆開學典禮就在愛國國小，學生是借用愛國國小的教室上課，教職員借住學校禮堂，一群受到他感召的台大年輕學者、醫師從台北跟著他南下高雄，開疆闢土，一草一木建設了高醫。

杜聰明是淡水三芝人，1914年畢業於台灣總督府醫學校，因日治時期學制問題，醉心醫學研究的杜聰明，憑著其不屈不撓的精神，幾經輾轉，終於在1922年獲得日本京都帝國大學醫學博士，是日治時期首位台籍博士，也是台灣第一位醫學博士，以鴉片與蛇毒研究享譽國際。

杜聰明卸任台大醫學院院長後，1954年創辦高雄醫學院，首創公費山地醫師醫學專修班，解決原住民醫療缺乏問題，高醫也成為南台灣醫學教育的重鎮。