屏縣登革熱累計24例 開學前加強校園孳生源清除

登革熱疫情延燒，全國確診病例逾2620例，開學在即，屏東縣政府召開跨局處登革熱防治會議，副縣長黃國榮責成各級學校應在開學前完成登革熱防疫準備，落實校園巡查，清除積水容器，衛生局及疾病管制署將協助教職員校園巡檢及孳生源清除教育訓練，帶領實作以增進巡查知能，後續由教育處做校園孳生源查核列管，確保學童健康。

屏東縣府衛生局表示，屏東縣截至24日累計24例登革熱本土確診病例，萬丹鄉18例、屏東市3例、潮州鎮2例及竹田鄉各1例。

屏東市近期新增2例分別為70歲女性及23歲男性，二人感染源及關聯性仍在釐清，但疫調發現其中一名個案每天下午會至屏東市千禧公園活動，提醒民眾到公園從事戶外活動需做好防蚊措施，穿淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

衛生局提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。

衛生局強調，消滅登革熱最根本的方法還是徹底清除孳生源，沒有病媒蚊，就沒有登革熱，請民眾務必將巡視及清除家戶內外孳生源等防疫工作視為日常生活一環，縣府防疫團隊持續加強環境巡查，對未主動清除民眾或機關將貫徹公權力執行，呼籲民眾登革熱防治人人有責，應養成主動清除孳生源的習慣，維護社區健康避免受罰。