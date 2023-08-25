高市燒香紙錢異味汙染陳情案多 加強稽查推科儀現代化

高雄市立案寺廟有1474所，全國僅次於台南市，審計部調查發現，高市去年接獲燒香或紙錢異味汙染物陳情案，多分布於寺廟密度較高區域，部分連續2年遭民眾陳情仍未改善，且宮廟參與環保措施的比率明顯偏低。民代認為，市府應繼續宣導訪視宮廟友善環境，對造成更大汙染量的移動汙染源、工業汙染要更加強。

民政局為使宗教節慶及民俗活動更加友善環境，訂有「高雄市政府輔導宗教活動友善環境要點」，輔導宗教活動團體自發性減少燃放爆竹煙火、金紙及線香等行為。審計部報告指出，截至111年11月底止，高雄市已登記寺廟（含基金會）及未立案宗教場所計4619間，平均每平方公里1.56間，以旗津區每平方公里128.42間最高，其次為鹽埕區31.78間及新興區19.23間，遠高於全國平均值。

經套疊行政院環境保護署環境資料開放平台公布的公害陳情案件分布位置圖資，高雄市去年1至6月接獲燒香或紙錢異味汙染物陳情案計203件，多分布於寺廟密度較高之區域，且部分連續2年遭民眾陳情仍未改善。參與減香減金等環保措施的寺廟426間，僅占總寺廟數9.22％。

高雄市民政局副局長蔡翹鴻表示，燒香或紙錢異味汙染物陳情通常是在人口集中的都會型地區，各區公所統調廟會活動，並評估對環境影響，遇廟會就事前去宣導，如果有安全疑慮就派員監控，並建議科儀採取更現代的作法。

環保局表示，祭祀燒香及燃燒紙錢為民間信仰，目前主要以宣導鼓勵宮廟自主性減香、減金，或配合紙錢集中燒等方式，減少燃燒金紙影響民眾生活環境。高雄宮廟眾多，輔導方式採由大至小進行，對於屢遭民眾陳情的宮廟，也加強查核輔導。大型宮廟多已響應紙錢集中燒活動。

環保局表示，已設置兩座「平安」、「如意」紙錢專用爐，藉由防制設備可減少汙染排放9成。目前除三大節慶外，平日亦可集中收運焚燒，可透過專線或上網預約，減少紙錢露天燃燒影響周邊空氣品質。統計111年度共收運紙錢907公噸，而今年截至七月底，共收運紙錢525公噸，單單清明節與農曆一月天公生，集中燃燒的紙錢就增加兩成。

寺廟不願設置金爐防制設備或參與環保局紙錢集中燒的原因，有的是寺廟經費及人力不足，無法維護設備；另顧及信眾觀感，無法完全禁止信眾燒香燃金。

高雄市議員張博洋表示，宮廟燒金紙為民俗普遍現象，但居民對於工廠汙染的憤怒，未如對宮廟噪音、空氣汙染的反應強烈，是因為宮廟的鄰近性，但其實工廠汙染量要遠大於寺廟。對於宮廟減金、減香等環保措施，市府應繼續督促，此為全國性問題，中央在相關法規可進行規範。

市議員陳玫娟表示，廟宇屬民俗傳統，香火金紙有時難免，太嚴格取締恐遭反彈，但減香、減金、減汙是方向趨勢，仍需加以管控，其他造成更大汙染量的如行動汙染源，應該更加著力。

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