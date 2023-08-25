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高雄巨蛋旅展開展 熱門日韓行程詢問多

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。記者劉學聖／攝影

看準疫後出國商機，高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，許多小資族詢問的韓國5日行最低1萬2088元起，熱門的日本「東京河口湖楓葉季５日」只要3萬2800元起，都吸引滿滿的人潮詢問。

這次高雄巨蛋秋季旅展邀請可樂旅遊、五福旅遊、名勝世界郵輪、行家、澳門旅遊局、雙向、飛騰等近20家旅行社聯手促銷，看準淡季出國商機，五福旅遊推出多款熱門旅遊路線，旅展第2人最高減 1 萬，可樂旅遊則推出各式特惠「高雄出發」行程，小資族絕對不能錯過「韓國超值選5日」，旅展最低1萬2088 元起；國人最愛的日本則推出「九州秋好康4日」旅展限量2萬1800元起。康永旅行社為專精歐洲的資深專業團隊，推出旅展現場報名付訂，兩人同行可省6000元，旅展期間報名歐洲行程，加贈「歐洲高額申根保險」。

今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。她也透露，3年多沒有出國，本來已計畫10月要去韓國，沒想到參加這次活動，意外獲得越南來回機票，打算與家人一起共赴越南旅遊。

高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋旅展從今天起一連4天登場，展場有多家大型旅行社推出超殺價格，尤其暑假過後進入淡季，出國更優惠，吸引滿滿的人潮詢問。記者劉學聖／攝影

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