拖駁船碰撞新台馬輪沉沒 港勤公司：事故原因尚待調查

台灣港務港勤公司所屬的拖駁船「台港13302號」，今天上午在馬祖福澳港進行拖帶作業時，被「新台馬輪」碰撞導致沉船，所幸無人員傷亡。港勤公司表示，為避免油汙染情事發生，已僱請專業潛水人員至南竿處理堵漏事宜，並調派其他拖船前往南竿執行港區拖帶業務，事故原因尚待後續調查。

福澳港一艘「台港13302」拖船今天上午疑似被新台馬輪碰撞，先是傾斜接著沉沒，所幸船上5人均獲救，但新台馬輪及船上78名乘客也因此一度停留在港邊，直至下午約1點半才放行，預計今天晚間抵達基隆。

港務港勤公司說明，「台港13302號」拖駁船今天上午約9點30分左右於連江縣南竿福澳港執行客輪「新台馬」拖帶作業時發生碰撞，導致拖駁船發生船身傾側現象，於上午10點20分沉沒，無任何人員傷亡，已佈放攔油索以防止油污外洩，事故原因尚待後續調查。

港勤公司表示，今天下午已派員至南竿配合連江縣港務處處理善後，為避免油汙染情事發生，也僱請專業潛水人員至南竿處理堵漏事宜，後續將洽請專業海事工程公司進行船上油料抽除及船體打撈事宜。另為避免影響南竿港口其他船舶進出，今天下午已調派其他拖船前往南竿執行港區拖帶業務。