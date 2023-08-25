全國唯一潮州「警察廟」建廟20年 普度備逾7百包白米助弱勢
屏東潮州警分局有全國唯一的「警察廟」，每逢農曆7月15日中元節前夕均舉辦中元普度，今年普度的值班神尊為酒不離身的濟公活佛，下午分局長林明波率全體警員準備貢品焚香祭拜，祈求轄內治安平穩、工作順利，另備7百多包白米，於拜拜後捐出救濟鎮內弱勢家庭，讓社會邊緣群體能感受到社會的關懷與溫暖。
潮州警分局「警察廟」起源於2003年11月間，有農民在潮州鎮水果集貨場發現1只紙箱，裝有三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等5尊神像，疑為民眾瘋迷六合彩等賭博後遭丟棄，警方公告招領至半年期滿仍無人出面認領，警員見狀集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下為5尊落難神像蓋廟，成為全國唯一的分局「警察廟」，今年中元祭祀邁入第20年。
廟宇一旁還有祭悼亡魂的「將軍府」，祭祀日治時期潮州郡役所的亡靈，及因交通事故殞命的生靈，潮州警分局每年中元節都會於大榕樹下舉辦普度，祈求平安，祭品中的753包白米，是潮州地區各界善心捐贈，將在普度後濟助轄內弱勢家庭。
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