全國唯一潮州「警察廟」建廟20年 普度備逾7百包白米助弱勢

屏東潮州警分局有全國唯一的「警察廟」，每逢農曆7月15日中元節前夕均舉辦中元普度，今年普度的值班神尊為酒不離身的濟公活佛，下午分局長林明波率全體警員準備貢品焚香祭拜，祈求轄內治安平穩、工作順利，另備7百多包白米，於拜拜後捐出救濟鎮內弱勢家庭，讓社會邊緣群體能感受到社會的關懷與溫暖。

潮州警分局「警察廟」起源於2003年11月間，有農民在潮州鎮水果集貨場發現1只紙箱，裝有三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等5尊神像，疑為民眾瘋迷六合彩等賭博後遭丟棄，警方公告招領至半年期滿仍無人出面認領，警員見狀集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下為5尊落難神像蓋廟，成為全國唯一的分局「警察廟」，今年中元祭祀邁入第20年。