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日本排核廢水 高市加強秋刀魚及近海漁獲檢測

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
前鎮漁港魷秋刀漁船以自動輸送帶卸魚。圖／海洋局提供
前鎮漁港魷秋刀漁船以自動輸送帶卸魚。圖／海洋局提供

日本政府昨日開始將福島核廢水排放入海，引發外界關注，高雄市政府為維護漁民權益，確保國人安全，由相關局處組成「日本進口食品特別任務小組」，執行後市場端的聯合稽查，並由海洋局追蹤高雄的魚市場，掌握日本水產品市場銷售動向。海洋局說，目前沿近海漁獲及返台太平洋漁獲的輻射檢測結果，都是標註未檢出、符合規定。

海洋局表示，日本福島第一核電廠2011年3月11日大地震，發生嚴重核災事故，爐心內所有核燃料都熔毀，須持續注水冷卻，含氚核廢水日積月累，電廠內超過千座的儲存槽早已全滿，日本東京電力公司去年8月開始興建福島含氚廢水整體排放設施與設備，今年6月完成試運轉測試，從昨日開始，分批把福島核電廠的核廢水排入海中，引發外界關注。

海洋局說，政府相關部門透過跨部會通力合作，就放射性物質、漁場環境監測、漁獲及漁民權益等議題研擬及採取因應措施。其中農業部漁業署今年起採樣增至3000件，海洋委員會國家海洋研究與原子能委員會核能研究所攜手即時監測海流和核輻射數據，目前沿近海漁獲、返台太平洋漁獲的輻射檢測結果，都是標註未檢出、符合規定。

海洋局表示，今年高雄市遠洋漁船至北太平洋進行秋刀魚捕撈作業船隻約有60餘艘，截至目前為止，共計捕獲秋刀魚1萬5000公噸，首批返台秋刀魚漁船約10月抵達前鎮漁港；目前包括近海漁獲，如包括日本竹筴魚 、紅鋤齒鯛、短棘輻、牛尾魚，及返台的太平洋漁貨，輻射檢測結果都是未檢出。

海洋局長張漢雄表示，海洋局是遠洋漁船卸售港「前鎮漁港」的委託代管管理機關，因此再投入經費，執行返台太平洋漁貨的輻射抽驗，以強化高雄市水產品抽檢量能，防堵氚廢水威脅國人健康，提升水產品品質與安全。

由於民眾對日本核廢水排放入海，對海上捕撈漁獲是否遭受輻射汙染持有疑慮，高雄區漁會總幹事黃昭欽說，對於日本將核廢水排入海表達反對立場，並希望農業部漁業署、水試所、海委會及相關海洋研究單位持續監測水體、水產品進口、漁撈等樣本，確保漁民及消費者權益。

海洋局說，除了由海關邊境及食藥署雙軌查驗進口風險產品，及遠洋海域及漁船漁獲監控，高雄市政府將加強不定期聯合稽查頻度，及返港秋刀魚貨的查驗，以維漁民權益及提高民眾食魚安全。

海洋局會同衛生局辦理前鎮魚市場日本福島進口水產品聯合稽查。圖／海洋局提供
海洋局會同衛生局辦理前鎮魚市場日本福島進口水產品聯合稽查。圖／海洋局提供
魷秋刀漁船返前鎮漁港高峰靠港狀況。圖／海洋局提供
魷秋刀漁船返前鎮漁港高峰靠港狀況。圖／海洋局提供

日本 核廢水 輻射

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