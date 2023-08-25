澎湖國際燈光藝術節9月雙展場開幕 「光嶼潮」主題策展

澎湖縣府去年首辦「澎湖國際燈光藝術節」深獲各界好評，今天發表第二屆以「光嶼潮」為主題在「國際廣場」及「林投公園」規劃的雙展場，今年縣府特邀日韓藝術家共思創意，結合地景打造獨特光雕秀，為期2個半月，要讓全台民眾體驗的澎湖秋冬不一樣的視覺魅力。

為加強推廣在地文化特色，澎湖縣政府旅遊處指出，今年「澎湖國際燈光藝術節」結合海島主題、海洋城市精神以及澎湖農漁村特色，創作奇幻海洋城堡、漁網織歌、啾莉Q、群生海、守護、澎湖四季風采等地景藝術作品，結合創意燈光、互動科技、音樂、地方表演等，主打「光、人、藝術、慶典」之概念，營造澎湖幸福歡樂之城市意象。

據澎湖縣府規劃，「林投公園」主題展區，將於下月15日舉行開幕；「國際廣場」主題展區則於下月21日開幕，兩展區展出時間皆到11月26日止，日間到訪遊客們可在兩個展區內欣賞充滿在地人文的主題藝術作品，展期每晚自6時至10時許，可欣賞地景藝術在夜間搖身一變成璀璨燈景，呈現截然不同的特色景緻，讓民眾體驗夜晚獨特的澎湖風情。

此外，於馬公市公所、國稅局、地質公園中心等建物外牆上，澎湖縣府設計有精彩的光雕秀，展期間每周四、六、日晚間7時到9時許，每整點演出，以澎湖海洋城市精神和海島特色規劃「承接大海的力量」、「潮海味」以及「尋光洄游」三大主題，展演期間穿插充滿趣味的AR互動體驗，民眾可自拍上傳，化身光雕秀的主角之一。

旅遊處指出，展期間有60場澎湖在地藝人團體演出，固定於每周四、六、日在國際廣場演出，每周五則在林投公園演出，現場填問卷還有紀念小禮。