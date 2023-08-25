將來要回饋 家扶生珍藏44紅包袋

屏東家扶中心昨在鶴聲國中舉行「助學圓夢愛傳家扶」暑假獎學金頒獎典禮，受扶助學生二技二年級蔡汝怡的父親因多年前意外，導致右手、右腳截肢，家境陷入困境，她從國小高年級至今，每年領家扶獎學金，她說，獎學金紅包袋累計44個，全部珍藏著，期許未來有能力時一包一包的包回分送給需要的小朋友，回饋社會。

屏東家扶中心昨舉行112年暑假獎學金頒獎典禮，減輕受助家庭每到開學時面臨學費負擔，大專到國小學生，共700名家扶學子受惠，頒發350萬元獎學金。

保健營養系二技二年級蔡汝怡去年考取護理師，她在準備國考，受學校保健營養系老師鼓勵，她對營養領域產生興趣，未來還規畫要考營養師，可以跟護理專業連結。

蔡汝怡昨上台分享，特別將從國小至今，每年領到獎學金紅包袋共44包帶到現場，她說，每份獎助學金，都是善心人士愛心，「未來長大有能力，把這一包一包紅包，包回分送給需要小朋友」。