將來要回饋 家扶生珍藏44紅包袋

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
蔡汝怡從國小高年級至今每年領家扶獎學金，珍藏44個紅包袋，未來要回饋社會。記者劉星君／攝影
蔡汝怡從國小高年級至今每年領家扶獎學金，珍藏44個紅包袋，未來要回饋社會。記者劉星君／攝影

屏東家扶中心昨在鶴聲國中舉行「助學圓夢愛傳家扶」暑假獎學金頒獎典禮，受扶助學生二技二年級蔡汝怡的父親因多年前意外，導致右手、右腳截肢，家境陷入困境，她從國小高年級至今，每年領家扶獎學金，她說，獎學金紅包袋累計44個，全部珍藏著，期許未來有能力時一包一包的包回分送給需要的小朋友，回饋社會。

屏東家扶中心昨舉行112年暑假獎學金頒獎典禮，減輕受助家庭每到開學時面臨學費負擔，大專到國小學生，共700名家扶學子受惠，頒發350萬元獎學金。

保健營養系二技二年級蔡汝怡去年考取護理師，她在準備國考，受學校保健營養系老師鼓勵，她對營養領域產生興趣，未來還規畫要考營養師，可以跟護理專業連結。

蔡汝怡昨上台分享，特別將從國小至今，每年領到獎學金紅包袋共44包帶到現場，她說，每份獎助學金，都是善心人士愛心，「未來長大有能力，把這一包一包紅包，包回分送給需要小朋友」。

紅包 屏東 家扶中心

延伸閱讀

影／華航邀請家扶兒少參加公益體驗營 化身小小機師

暖心！求學路受家扶幫助她珍藏44紅包袋

台科大研發羽球撿球、篩選機 師生奪20萬獎學金

雲林家扶學生樂團重磅出擊 8旬阿伯代言跟著青春舞動

相關新聞

儲能場擬設大寮 近500居民抗議

有能源業者計畫在高雄市大寮區設儲能場，昨舉辦說明會，近500名鄉親到場反對，警方動員50名警力維持秩序。

大港閱冰廠商 議員疑綠委執行長

高雄大港閱冰冰品市集嘉年華活動剛落幕，國民黨市議員白喬茵質疑今年活動經費為去年近4倍，攤商數卻變少，且僅1家廠商投標並得...

將來要回饋 家扶生珍藏44紅包袋

屏東家扶中心昨在鶴聲國中舉行「助學圓夢愛傳家扶」暑假獎學金頒獎典禮，受扶助學生二技二年級蔡汝怡的父親因多年前意外，導致右...

枋寮警分局原址重建要4億 比照棒球場成立採購廉政平台

屏東縣警局轄下有7個分局，枋寮警分局是7個分局中唯一已超過使用年限的分局，距今一甲子，分局內還有歷史建築枋寮演武場，也增...

陸委會宣布恢復第三地陸客來台 金門縣府樂觀其成

陸委會在今天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，自9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2千人次，...

天使輪沉到海底35天 潛水人員今抽重油驚見油櫃變這樣

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄外海沉沒，港務公司持續進行油汙清除。今天潛水專業團隊下到40多米深海，進行右舷第7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦