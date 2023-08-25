儲能場擬設大寮 近500居民抗議

有能源業者計畫在高雄市大寮區設儲能場，昨舉辦說明會，近500名鄉親到場反對，警方動員50名警力維持秩序。

大寮區義仁里長許明得說，儲能場有危險性，甚至有爆炸可能，其他地方都不要儲能場，大寮居民又不是二等國民，憑什麼要承受，希望市府聽見人民心聲。

市府經發局表示，大寮儲能場案，正依據「高雄市併網型儲能設施審查要點」規定進行審核，如設置場址未獲地方同意或不符規定與相關程序，市府就不會同意設置。

近期陸續有能源公司欲在高雄市鳳山、林園區設儲能場，遭居民抗議後喊卡，三地集團先前計畫在鳳山區設全台最大規模儲能場，3月引發地方反彈後暫停；昌懋工程公司原在林園區設置儲能場，5月遭居民抗議，最後宣布停止。

大寮區居民近期得知雲永公司承租鳳林一路一間停業皮革工廠，要改建成100MW（百萬瓦）的儲能場，紛向當地里長、議員表達反對設廠，並在路口掛白布條，表達「維護家園、拒絕不定時炸彈」心聲。

雲永公司昨下午在改建中的皮革工廠舉辦儲能場說明會，高市議員王耀裕、黃天煌、邱于軒、大寮區義仁里長許明得、金厝里長張簡龍星、昭明里長張簡助昇等人到場，大寮鄉親戴上寫著「抗議」、「反對」的口罩，強烈拒絕儲能場。

張簡助昇說，市長陳其邁曾允諾，若居民反對，市府絕不會發核可證給儲能場，呼籲居民要團結，不要讓儲能場興建。

邱于軒說，要蓋100MW儲能場，萬一發生意外，廠商說會用灑水設備滅火，「我不知道消防局有沒有同意，用這個方式撲滅？」

雲永公司經理蔣孟良說，皮革工廠有6000公噸蓄水池，可作消防用，公司會遵循政府規定，儲能場需18到24個月興建，希望今年施工。