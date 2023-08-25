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大港閱冰廠商 議員疑綠委執行長

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄報導

高雄大港閱冰冰品市集嘉年華活動剛落幕，國民黨市議員白喬茵質疑今年活動經費為去年近4倍，攤商數卻變少，且僅1家廠商投標並得標，該廠商7成業績都來自高雄市政府，負責人與立委趙天麟執行長邱義明疑為同一人，要求市府與趙說清楚。市府表示，此案公告上網、公開評選，符合採購法規定。

趙天麟辦公室指出，僅2018年參與民進黨高雄市長黨內初選時曾和該廠商合作過，邱義明曾負責相關活動。尊重議員監督市政職權，但應負查證責任並就事論事，勿以多年前選舉合作進行政治化影射。

高雄市府上周六、日舉辦「大港閱冰」活動，白喬茵說，前陣子發生冰品食物中毒，發現攤商對食安特別注重，但今年活動經費200多萬元，是去年66萬元的近4倍，攤商數卻從去年50家減為45家，現場有些地方未搭篷，活動遇上大雨，民眾狼狽地「雨水配冰」，怨聲連連。

白喬茵表示，今年活動僅1家廠商大隱整合行銷公司投標並得標，而這家廠商7成業績來自高雄市府，雖樂見市府辦活動促進商業和觀光，但請觀光局說清楚，為何這家廠商能長期拿觀光局那麼多標案？且負責人竟與趙天麟的執行長「同名同姓」，趙應出面說明。

高雄市觀光局說，今年活動延長為2天，因交維範圍擴大，並增設大型帳篷等，人力、物資、軟硬體設備都增加，因此預算調整為215萬元，2天活動吸引逾3萬人，攤商業績平均上漲3到5成，不應以錯誤資訊造成活動負面印象，打擊觀光局員工士氣。

觀光局指出，此案公告上網公開徵選廠商，符合政府採購法，得標廠商在韓國瑜擔任市長期間，也承接多起標案，履約過程均合法。

「大隱」對遭民代質疑一事，稱負責人不在無法回應。

觀光局 白喬茵

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