枋寮警分局原址重建要4億 比照棒球場成立採購廉政平台

屏東縣警局轄下有7個分局，枋寮警分局是7個分局中唯一已超過使用年限的分局，距今一甲子，分局內還有歷史建築枋寮演武場，也增添重建挑戰，枋寮警分局新建工程預估4億元，縣警局比照屏東棒球場新建模式成立採購廉政平台，強調一切行政透明，公眾監督。

屏東縣警局今舉行枋寮分局新建工程採購廉政平台宣示成立座談會，會議邀請屏東地檢署、廉政署南部地區調查組、調查局屏東縣調查站、屏東縣府政風處、工務處及建築師等單位宣示見證。

屏東縣警局轄下7個分局，枋寮分局目前年代最久遠是唯一超過使用年限分局建築，距今60年，枋寮分局管轄5個鄉，更是南部通往台東、恆春半島必經之地。

縣警局表示，枋寮分局現址辦公大樓在民國52年12月底落成啟用，至今60年，現有辦公室不敷使用，鑑於分局業務日益增加，員警人數也同步增加，原辦公室擁擠，報請縣府轉行政院同意核編改建工程所需經費計4億元（含中央90%、地方10%）。

縣警局表示，枋寮分局新建案，已完成規畫設計送內政部審核，藉由採購廉政平台的成立，讓工程如期如質無垢完成，希望最快能在今年10月完成工程招標，將興建一棟6層樓、一棟7層樓建物。枋寮分局一樓有歷史建築枋寮演武場，是南台灣唯一現存的街庄級武德殿，屆時會保留，增添新建挑戰。

新建期間，枋寮警分局將會在臨時廳舍辦公，縣警局表示，已向鐵道局工務所、附近民宅承租臨時廳舍，臨時廳舍整修預計8月28日動工。