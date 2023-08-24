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澎湖戰鬥營 T91步槍實彈射擊學員興致最高昂

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖戰鬥營今天進行最刺激的T91步槍實彈射擊，完成射擊後，學員紛紛拿著靶紙討論，個個成就感十足，更有男女學員拿到「神射手」獎項，感到非常榮耀。

澎湖防衛部發布新聞稿指出，為期5天4夜的澎湖戰鬥營今天進行學員最喜歡的步槍實彈射擊，澎防部政戰主任楊世盛現場向百餘名學員精神講話，要求實彈射擊一切以「安全」為首要考量，嚴守靶場紀律，並期盼所有學員都能獲得好成績，成為「神射手」。

在澎防部靶場指揮官的引導及教官細心教導下，百餘名學員透過「托、抵、握、貼、瞄、停、扣、報」8大口訣，實施T91步槍實彈射擊；完成射擊後，學員紛紛拿著靶紙討論，個個成就感十足，其中陳意縉與林郁雯2人還獲得「神射手」殊榮。

陳意縉與表示，自己之前參加過金門戰鬥營，漸漸產生對於軍人訓練及生活的興趣，未來還要參加國軍舉辦的各項戰鬥營，林郁雯則是第1次參加澎湖暑戰營，第1次打靶就可以獲得「神射手」獎項，感到非常榮耀，以後會推薦好友們一起參加國軍所舉辦各項活動。

澎湖防衛部表示，今年澎湖戰鬥營共區分有2梯次，分別為8月7至11日及21日至25日，每梯次100多人，活動安排除有澎湖各地軍事與觀光遊憩景點參訪外，還有核生化與試乘戰車及實彈射擊等體驗。

澎湖 國軍 金門 軍人

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