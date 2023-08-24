天使輪沉到海底35天 潛水人員今抽重油驚見油櫃變這樣
帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄外海沉沒，港務公司持續進行油汙清除。今天潛水專業團隊下到40多米深海，進行右舷第7艙油櫃的重油抽除作業時，發現該油櫃被抽出來的多半是海水，經過管線調整後，才有重油抽出，研判是因為天使輪沉在海中多日導致。
港務公司說，該油櫃約有99噸重油，預計明日全數抽除後，接續左舷第7艙重油抽除相關作業。
港務公司表示，今天在各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘和旗津海岸線，均無發現油污；派遣無人機巡視外海，僅發現沉船附近海面有零星油花，流向往北、長度約100公尺以內。
港務公司接獲通報後，立刻調派明亮2號、忠正3號、萬事通2號及新金豐6號，攜帶吸油棉索等除污資材前往沉船處，進行油花清除及周邊戒護作業，也派遣潛水員持續尋找可能的漏油點，予以加固封堵。
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